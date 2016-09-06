查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：最佳避暑景区30强榜单出炉 ·“每个企业家都是合伙人” ·牛津美女硕士回汉相亲 ·湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门学子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 图文：最佳避暑景区30强榜单出 · “每个企业家都是合伙人” · 牛津美女硕士回汉相亲 · 湖北银行捐20万元扶助枣阳寒门 20 楚动 2016.9.6 星期二 中国合伙人大会发起人分享投资经验 “每个企业家都是合伙人” 楚天都市报讯 楚天都市报记者李晓琴



作为中国合伙人大会的发起人之一，约瑟投资集团董事长陈九霖近日在接受记者采访时表示，在“互联网+”的背景下，未来每个企业家都应该有一个新的身份——合伙人。

今年10月，陈九霖将作为重要嘉宾参加中国合伙人大会，为登船企业家分享他做股权投资的经验，还将带来“企业家如何把握海外投资机会”的主题演讲。

陈九霖表示，他将把事业重心放到股权投资上，目前主要投向6个领域：能源、大健康、节能环保、教育文化与传媒、互联网和稀有矿业。到2016年底，预计将有16家他投资的公司挂牌新三板。其中，陈九霖最看好的是能源产业，特别是核能利用。在2016年中国合伙人大会上，陈九霖将发起一只能源类基金。

陈久霖表示，约瑟公司未来将并购10至30家海外上市企业。在中国合伙人大会上，他也将围绕“企业家如何把握海外投资机会”进行主题演讲。

对于“合伙人”，陈九霖也有自己独到的见解。在他看来，每一个人都是中国梦的合伙人，每一个企业成员都是企业的合伙人，每一个企业是行业发展的合伙人。由于互联网+，企业与企业、团队与团队更多的都是合作关系。

“合伙人制度会让人有归属感，这使得合伙人对企业更加坚定和忠诚。”陈九霖说，这样的联系对创业团队和企业而言格外重要。“因为投资主要是投人。”他说，创始人、合伙人的能力、诚信和远见是重点考察的指标，其次才是领域以及增值空间。

除陈九霖外，民生证券首席经济学家邱晓华，“民间股神”林园，上海交通大学多层次资本市场研究所所长谢荣兴，中国证券资深人士陈钢，商业观察家陆新之，原中央电视台主持人赵普等嘉宾，都已确认将参加2016中国合伙人大会。

目前，2016中国合伙人大会报名已进入倒计时阶段，报名热线：13995523808、027-87861115。





