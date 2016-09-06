查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·广告 ·图文：华农三岗亭前移 居民忧出行不便 ·李晓雨 你的家人在找你 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：华农三岗亭前移 居民忧出 · 李晓雨 你的家人在找你 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.6 星期二 与儿子争吵后 年过半百的母亲离家出走一个月 李晓雨 你的家人在找你 楚天都市报讯 和儿子发生争吵后，53岁的李晓雨连手机和身份证都没带，就从江汉区杨汊湖的家中出走，之后再无音讯。一个月来，她的家人懊悔不已，直至昨日还在到处寻找她。

李晓雨的丈夫崔先生说，他们老家在河南，30年前就来武汉谋生，夫妻俩和两个儿子住在杨汊湖。大儿子今年28岁，原本开了一家面馆，前年因为生意亏本关门。25岁的小儿子工作后参加高考，今年考上了武汉一所高校，马上就要入学了。

8月5日晚，李晓雨和小儿子谈到读大学后的安排，两人在打工挣学费一事上产生分歧，小儿子跟她吵了一架。第二天早上6点半，崔先生早起上班，中午回家发现妻子不见了，但她的手机和身份证都还在家里，只带走了4000元现金。崔先生急了，赶紧联系李晓雨的朋友们，都没她的下落。

崔先生说，妻子离家出走也不仅仅因为和小儿子吵了嘴。面馆关门后，大儿子赋闲在家一年多，直到今年7月底才找到工作，加上谈女朋友的事情也不上心，他和妻子急坏了。妻子有时念叨多了，大儿子也会心烦，和她吵。崔先生也寻思着想再找家门面做点生意，但妻子担心有风险表示反对，他也没听她的意见，继续张罗找门面的事情，这也伤了妻子的心。

崔先生打听得知，妻子曾和闺蜜提起，自己想去打工。他推测，妻子应该是在哪个地方找了份工作，躲起来了。他找警方查询过，妻子没有乘坐火车和住酒店的记录，他琢磨着，妻子应该还在武汉。

这一个月来，崔先生都没去上班，和儿子到处张贴寻人启事。“儿子很后悔，转变也很大。”崔先生说，如有人知道他妻子下落，希望能与他联系，他的电话是：15342732813。

楚天都市报记者满达黄士峰





