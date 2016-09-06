查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·广告 ·图文：华农三岗亭前移 居民忧出行不便 ·李晓雨 你的家人在找你 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 图文：华农三岗亭前移 居民忧出 · 李晓雨 你的家人在找你 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.6 星期二 图文：华农三岗亭前移 居民忧出行不便 学校称为加强校园安全管理 已拟订相关解决办法 楚天都市报讯 图为：华农南门新岗亭已建成但尚未收费



楚天都市报记者刘孝斌 摄影：楚天都市报记者黄士峰



近日，洪山区先建社区居民反映，他们社区和附近的汤逊湖社区、湖北生物科技职业学院、湖北铁道运输职业学院等单位，由于特殊的地理位置，约3万人一直以来都是经过华中农业大学（以下简称“华农”）校园进入市区。8月底，华农南门、西门、西北门三个位置的门禁岗亭前移，他们出行将没有过去方便。

对此，华农回应称岗亭前移是为了校园安全需要，对于居民们的担心，校方已拟订了相关解决办法。



反映：现在出行要过两道岗



先建社区居民陈师傅介绍，他每天开车进出，一直都是过野芷湖后，从梧桐路进入华农，然后经华农西大门驶上珞狮路。以前都是自由通行，很方便。最近，华农将梧桐路上的岗亭和西大门里面的岗亭都往前移，他现在开车就要经过两个岗亭，公告说以后将收费。

先建社区主任蔡昌全称，社区有3000多人，加上周边学校、企业等单位的人员，平时约有3万人均通过华农进出。虽然三环线边上也有道路，但要绕行很远，走华农这条路最近最方便最好走。岗亭前移后，居民以后出行将没有过去方便。居委会已向街道办事处反映，并和其它5家单位一起，向华农递交了建议函，希望华农考虑历史和现实情况。

一同前移的，还有华农西北门南湖路上的岗亭。华农西苑社区有居民称，岗亭前移后，公交车站从西北门外转移到珞狮路狮子山天桥附近，乘车没有以前方便。以前出门就可以坐车，现在需要花一元钱坐校园内电瓶车绕到公交站。



探访：南门新岗亭建好还没收费



前日11时许，记者从珞狮路进入华农西门，在大门内10多米的地方，看到了迁移的新岗亭，距原岗亭约500米，有人值守收费。

在校门旁，修建了专门的自行车电动车停放区和校园巴士候车点。在50米外的珞狮路狮子山天桥旁，有公交车站。学生下车后，交纳一元车费，登上电瓶车，就可到达目的地。

随后，记者从壕沟五岔路口进入南湖路。在华中农学院门牌附近，也有一个新岗亭，距原岗亭近一公里，也有人值守收费。

在梧桐路南端，先建社区、湖北生物科技职业学院与华农隔野芷湖相望，中间有桥相连。南门前移的新岗亭就建在湖边，进出栏杆都竖立着，无人收费。在岗亭旁，放置有公告牌，写着调试期间，此门不收费，正式使用后30分钟内不收费。



回应：岗亭前移是为加强校园管理



对于岗亭前移，华农保卫处相关负责人昨日解释，这是学校依法依规办学和管理校园的合法权利。华农原来设置的岗亭在校园深处，学校有1/3的面积在门禁系统之外，60多台黑面包车扎堆，还有附近居民在学校边界地带乱搭乱建，非法占用学校用地。

该负责人称，考虑到周边单位职工及居民进出华农校园的历史和现实情况，学校也拟订了相关解决办法。西大门和南门门禁，设置为同门进出，所有车辆在30分钟内可免费穿行。对先建社区、湖北生物科技职业学院等单位的公务车辆，免费通行。员工和居民的车辆在审核后，可在校园内免费停留1小时，超时按规定缴费。另外，华农希望政府尽快修通野芷湖南路，打通附近居民的其它出行道路。

对西北门岗亭前移后公交站迁移问题，该负责人表示，外迁公交车站，也是为了师生和居民安全考虑，以前曾多次发生事故。为此，学校加强了校园巴士运力，后勤集团投入了15台电瓶车作校园巴士，并优化延长了路线，开设沿狮子山路、学院路两条线路，维持原有票价不变。学生和西苑社区居民，可选择步行、骑自行车或乘坐电瓶车到西门，再转乘公交。





