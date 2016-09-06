查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·一半患儿无需到大医院看病 ·图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒 ·六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 ·患乳腺脓肿男子胸部变大 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 一半患儿无需到大医院看病 · 图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤 · 六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 · 患乳腺脓肿男子胸部变大 17 健康 2016.9.6 星期二 患乳腺脓肿男子胸部变大 疑与狂吃海鲜有关 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 陈舒）36岁的王先生胸部逐渐变大，近日他被武汉市第三医院诊断患上了乳腺脓肿，前日在医院切除脓肿后，变大的胸部平坦了下来。

据了解，王先生平时非常喜欢吃海鲜，一个月要吃七八次，有段时间几乎天天吃，这样的习惯持续了一年多。最近，王先生发现乳房剧烈胀痛，胸部变得和女人一样鼓了起来。于是，王先生来到武汉市第三医院就诊。医生经过详细检查，诊断王先生为乳腺脓肿。

武汉市第三医院胸外科医生刘山说，问诊得知，王先生之前就出现了乳房微微胀痛、隆起，这就是急性乳腺炎的表现，可他当时没在意，拖了很久，最终导致乳腺脓肿。目前，王先生经过脓肿切排术后已痊愈。

刘山医生推测，王先生的病可能跟爱吃海鲜有一定关系。因为有些海鲜受到环境和养殖等因素的影响，不排除有激素的成分，吃多了对身体不利。





