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患乳腺脓肿男子胸部变大
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健康
2016.9.6 星期二
患乳腺脓肿男子胸部变大
疑与狂吃海鲜有关
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 陈舒）36岁的王先生胸部逐渐变大，近日他被武汉市第三医院诊断患上了乳腺脓肿，前日在医院切除脓肿后，变大的胸部平坦了下来。
据了解，王先生平时非常喜欢吃海鲜，一个月要吃七八次，有段时间几乎天天吃，这样的习惯持续了一年多。最近，王先生发现乳房剧烈胀痛，胸部变得和女人一样鼓了起来。于是，王先生来到武汉市第三医院就诊。医生经过详细检查，诊断王先生为乳腺脓肿。
武汉市第三医院胸外科医生刘山说，问诊得知，王先生之前就出现了乳房微微胀痛、隆起，这就是急性乳腺炎的表现，可他当时没在意，拖了很久，最终导致乳腺脓肿。目前，王先生经过脓肿切排术后已痊愈。
刘山医生推测，王先生的病可能跟爱吃海鲜有一定关系。因为有些海鲜受到环境和养殖等因素的影响，不排除有激素的成分，吃多了对身体不利。