查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·广告：动向新闻 ·一半患儿无需到大医院看病 ·图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒 ·六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 ·患乳腺脓肿男子胸部变大 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 一半患儿无需到大医院看病 · 图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤 · 六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 · 患乳腺脓肿男子胸部变大 17 健康 2016.9.6 星期二 六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命 医生提醒：偏瘫患者外出散步时要有家人陪伴 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）前日，63岁的林爹爹（化姓）散步时不慎摔了一跤，谁知左侧头部正好摔在一个花盆上，整个左耳被掀开，几乎流了近半身血。被送到武汉市中心医院后湖院区后，医生成功缝合了其左耳，爹爹转危为安。

林爹爹家住东西湖区，一年前曾中风导致偏瘫。前日，他午睡起床后独自到楼下散步，谁知不慎摔倒，头部和耳部正好摔到一个花盆上，破碎的花盆将林爹爹的左耳掀开，伤口处血流不止，后被邻居发现通知其家属，家属赶紧拨打120将其送医。

由于林爹爹长期服用抗凝药物，即便家属在伤口处进行了包扎，但一直未能止住出血。到达武汉市中心医院后湖院区急诊科时，已过去了4个小时，爹爹因失血过多已出现了休克。经过手术，医生为林爹爹输了1500毫升血，相当于正常人体内一半的血量。目前爹爹各项生命体征恢复正常。

医生提醒，有中风病史的人生活中一定要特别防止外伤，由于长期服用抗凝药物，一旦出现外伤，凝血功能就会很差，如果就医不及时就容易造成大量失血。另外，有偏瘫病史的患者外出散步时一定要有家人陪伴。





