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 第17版 健康
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·一半患儿无需到大医院看病
·图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒
·六旬偏瘫爹爹不慎摔跤险些丧命
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楚天都市报电子版
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17 健康 2016.9.6 星期二
图文：海量小伙吃榴莲后被1瓶啤酒放倒
医生提醒：食用榴莲后最好8小时内不要喝酒
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员汤文娇 李俊平）平时每次喝一斤白酒都不醉，26岁的壮小伙张珂（化名）日前喝了一瓶啤酒就出现心慌、头晕、呕吐、站立不稳等醉酒症状，被送到医院解酒。经医生问诊才知，原来张珂喝啤酒前吃了很多榴莲。
    26岁的张珂家住汉口，身高180厘米的他酒量很大，平时可以一次性喝一斤白酒或者十来瓶啤酒，被朋友们誉为“海量”。日前，爱吃榴莲的他晚饭后一口气吃完半个榴莲，之后被朋友们约出去吃夜宵喝啤酒。谁知当晚他只喝了一瓶啤酒，居然就出现了醉酒症状，对此朋友们非常费解，出于担心，迅速将其送至武汉市汉口医院。医生接诊后询问得知其饮酒前进食较多榴莲，诊断是因此导致了他“一瓶就倒”。经对症处理，张珂情况良好，已经回家。
    武汉市汉口医院内分泌科胡淑芳主任解释，人体内的乙醛脱氢酶，对清理酒精毒素至关重要。而榴莲中含有的硫成分，可使人体内的乙醛脱氢酶活性大大减弱。市民如果吃了榴莲后喝酒，因人体对酒精的代谢受到影响，就容易醉酒。她提醒市民，食用榴莲后最好8小时内不要喝酒，同时避免海鲜、牛奶等易上火食物，以免出现消化道不适。


   