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 第17版 健康
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·一半患儿无需到大医院看病
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楚天都市报电子版
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17 健康 2016.9.6 星期二
伢病了就往大医院送？武汉市儿童医院就诊数据显示
一半患儿无需到大医院看病
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈媛 通讯员王琛 张璟祎）近日，第二届长江儿科医学发展论坛在武汉举行。针对患儿扎堆到大医院看病，导致就医难的问题，与会专家指出，这些患儿中一半都无需到大医院看病，儿科分级诊疗亟待推行。
    在武汉的三甲医院，每天都能看到焦急带着孩子来看病的家长，很多人凌晨时分就开始排队挂号。楚天都市报记者在采访中了解到，近年我省患儿的就诊量每年以10%的比例上升，随着全面二孩政策的放开，就诊患儿人数更是明显增加，患儿排队等候时间长、住院没床位等问题在各大医院儿科也依然存在。数据显示，前往大医院就诊的患儿，接近七成所患病为感冒、发热、腹泻等常见病，仅有三成左右是疑难杂症。
    武汉市儿童医院医务处主任陈占峰介绍，一方面是儿科医生人数缺乏，另一方面也与分级诊疗未能真正实现有关。按照分级诊疗的合理构成比，基层医疗机构应解决80％的常见病，三级综合或专科医院的专科医师解决20％的疑难杂症。呼吸系统、消化系统等儿童发病率排前5名的常见疾病，很多是不需要到大医院就诊的。他们医院接治的患儿中至少有50%的人可以在家观察或者去社区医院解决，没必要到大医院来挤。
    陈占峰说，以发烧为例，如果孩子精神状态好，低烧在38.5℃以下，可以多喝开水，在家采取物理降温；超过3天依然发烧，可以到社区医院拍胸片或者查血，判断是否有病毒细菌的感染，如果感染不严重，可以采取药物等方式治疗，5-7天逐渐好转就用不着去大医院。
    他认为，儿科分级诊疗推行困难，跟家长的就医习惯和基层医院的救治能力都有关。专家建议，应在提升基层医疗机构儿科建设的基础上，完善儿科基层首诊制度，尽可能引导家长在孩子患常见病时，首选到基层医疗机构看病。


   