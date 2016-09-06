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 第16版 教育
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楚天都市报电子版
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16 教育 2016.9.6 星期二
父亲的背影红在开学季
学生晒照引跟帖“变得坚毅”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员黄敏）开学季里，武汉生物工程学院计算机与信息工程系在网上发起“晒背影”活动。昨日，该系晒出了多组家长送孩子上学的照片，厚重如山的亲情背影，引来千余名网友纷纷跟帖。
    新生谭青山目送父亲登上返程汽车那一刻，愕然发现父亲已生白发，后背也有些佝偻。刹那间，谭青山的心被塞得满满的，“从父亲的背影里，我看到生活的艰辛与酸楚。从现在开始，已经长大成人的我，要为父亲分担一份肩上的责任。”
    网友“骆云龙”是一名大二生，他感慨道，“今天行走在学校里，看到背着行囊的身影，就想到我的父亲。父亲送我来上学时，也是背着那么宽大的行李包，他说不重所以不让我背，一直送我到寝室。我让他歇歇，他说不累，非要把寝室打扫得干干净净才放心回去。”骆云龙说每每想起父亲的背影，内心就会变得坚毅。
    大三学生王佩说，“父亲当年送我来学校的背影，随着岁月的流逝，越来越清晰，越来越深沉。”


   