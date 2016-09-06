查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·广告：动向新闻 ·图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏樱 ·图文：大学生下乡体验当“牛倌” ·父亲的背影红在开学季 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：迎新意外惊喜 武大秋季赏 · 图文：大学生下乡体验当“牛倌” · 父亲的背影红在开学季 16 教育 2016.9.6 星期二 烈日下割牛草 牛栏里铲牛粪 图文：大学生下乡体验当“牛倌” 楚天都市报讯 图为：学生体验喂牛草



楚天都市报记者周治涛 通讯员刘辉业 周娅



割草放牛，是一些农村孩子的童年记忆。今年暑假期间，武汉软件工程职业学院的一群大学生，到我省大别山里的罗田县体验当“牛倌”，割牛草、铲牛粪整整一周，许多自小长在城里的学生说吃了不少苦。

带队的尹慧玲老师昨日向记者表示，这场下乡当“放牛娃”的体验，就是要让同学们感受当下创业的艰辛。



下乡一周当“牛倌”



利用暑假参加这场体验的，是该校机械工程学院的7名大二学生。8月25日一早，他们在指导老师尹慧玲的带领下，到达罗田县白莲河乡覆钟地村的民生养牛合作社，在这里当起了“放牛娃”。

“喂牛既是一项技术活，又是体力活。”队长朱瑞华说，原以为就是给牛喂草料，到养牛场才发现从割牛草到铲牛粪，是流水作业。在农田里，同学们一起割牛草、捆草、挑草。

“天蒙蒙亮下田，我们望着满田的牛草蒙了，直到牛场派来一个师傅指导我们开工。”朱瑞华说，牛草扎得手臂特别痒，到下午，毒辣的太阳烤得人发晕。也记不清喝了多少水，最后有车来拉草料，看到堆得高高的一车草，大家还是很有成就感。

相比割牛草、喂牛草，更难做的是铲牛粪。队员叶栋伟说，因为没有戴口罩，大家只能一手捂着鼻子，一只手将一块块牛粪铲起来，丢进粪篓，“最先干这活时，大家特别慢，坚持干着干着也就适应了。也不像先前那样觉得难受了”。



吃苦感受创业艰辛



“一个星期的放牛娃体验，让这些城里长大的学生变得不再娇气。”团队指导老师尹慧玲介绍，其实这家养牛场是该校毕业学生贺根的创业项目，学校组织学生前往体验，也是对校友自主创业成果的一次深度调查。

尽管只有一周，但作为学长兼牛场老板的贺根，有意给学弟、学妹们安排体验了当“牛倌”的每个环节事务。他说，学弟学妹们的表现令他惊讶，养牛十分辛苦，即便是从小长在农村的他，最初办场时对每项工作也显得很吃力。

尹慧玲老师表示，贺根是学校的创业典型，他返乡创业的经历一直受到学校关注。眼下很多有创业想法的学生，并没有做好吃苦耐劳的准备，这次带学生下乡吃苦，就是想让他们感受创业艰辛，“今后还会带更多的学生，到农村学吃苦”。





