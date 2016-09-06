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 第14版 经济
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.6 星期二
森林大道改造工程最难标段开工
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员李煜 周俊）记者昨日获悉，光谷地区森林大道（三环线—武鄂高速）改造工程2标段开工，全长4910米。据悉，该标段因下穿武九铁路、武黄城铁，被称为最难标段。
    森林大道是连接武昌、光谷、葛店、鄂州间的一条重要交通干道和景观大道。此次改造起于三环线，止于武鄂高速，全长18.39公里，共分3个标段，道路全线将拓宽至双向6车道，设计时速60公里，沿线种植景观带。
    施工方中建三局一公司负责人介绍，此次开工的2标段，起于武汉外环线，止于武黄城铁附近，全长4910米。该工程需下穿武九铁路和武黄城铁，尤其是需新建下穿武九铁路涵洞。同时，根据武汉绿道系统建设规划，森林大道也是武汉又一条城市绿道。


   