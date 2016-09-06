武汉至上海最快4小时12分可到动车变高铁 武汉到济南票价大涨图文：江城最大违法广告牌昨拆除图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子高端酒忙提价中低端搞促销森林大道改造工程最难标段开工
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 第14版 经济
·武汉至上海最快4小时12分可到
·动车变高铁 武汉到济南票价大涨
·图文：江城最大违法广告牌昨拆除
·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子
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·森林大道改造工程最难标段开工
楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.6 星期二
大学新生集中报名 三大火车站客流猛增
图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子
    楚天都市报讯 图为：地铁工作人员向学生赠送导乘图 通讯员李婷摄

    楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员曾斯 袁永华 实习生李添一）随着大学生报名进入集中期，武汉地铁客流猛增。刚刚过去的这个周末，武昌站、汉口站两个地铁站日均客流达到11万人次，设在地铁站内的咨询台，每天至少接待千名新生。
    昨日下午4时许，记者在地铁武昌站看到，值班站长叶燕红正在新生咨询台站岗，几名拖着行李箱的学生和家长，围着她咨询乘车路线。这几个人还没走，又有几名学生围了过来。
    叶燕红告诉记者，每个咨询台平均每个小时要接待上百名新生的咨询，一天下来达到千余人。
    昨日上午，从郑州到武汉上大学的王同学刚从武汉火车站出站，在地铁站设置的新生咨询台领到了一张91所高校导乘图。地铁武汉站值班站长秦万晨介绍，根据乘客经常问询的问题，由车站值班员芦婷历时3天，完成了这份手绘导乘图，已向新生发放300多张。
    记者在这张图上看到，绿色箭头标注了行走路径，自动售票机位置及购票流程图则是不同的颜色，附近公交站点、出租车和大巴停靠点也分别注明。
    武汉地铁运营公司还以汉口站站长姚婕命名了“武汉地铁姚婕工作站”的微信公众号，工作人员历时3个多月，走遍了武汉三镇的高校，收集整理了地铁到达高校的所在站点、线路，通过微信服务新生。昨日，姚婕告诉记者，一周来，微信号又增加了3736名粉丝，大多是刚入学的新生。


   