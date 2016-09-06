查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·武汉至上海最快4小时12分可到 ·动车变高铁 武汉到济南票价大涨 ·图文：江城最大违法广告牌昨拆除 ·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 ·高端酒忙提价中低端搞促销 ·森林大道改造工程最难标段开工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 武汉至上海最快4小时12分可到 · 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 · 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 · 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学 · 高端酒忙提价中低端搞促销 · 森林大道改造工程最难标段开工 14 经济 2016.9.6 星期二 大学新生集中报名 三大火车站客流猛增 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 楚天都市报讯 图为：地铁工作人员向学生赠送导乘图 通讯员李婷摄



楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员曾斯 袁永华 实习生李添一）随着大学生报名进入集中期，武汉地铁客流猛增。刚刚过去的这个周末，武昌站、汉口站两个地铁站日均客流达到11万人次，设在地铁站内的咨询台，每天至少接待千名新生。

昨日下午4时许，记者在地铁武昌站看到，值班站长叶燕红正在新生咨询台站岗，几名拖着行李箱的学生和家长，围着她咨询乘车路线。这几个人还没走，又有几名学生围了过来。

叶燕红告诉记者，每个咨询台平均每个小时要接待上百名新生的咨询，一天下来达到千余人。

昨日上午，从郑州到武汉上大学的王同学刚从武汉火车站出站，在地铁站设置的新生咨询台领到了一张91所高校导乘图。地铁武汉站值班站长秦万晨介绍，根据乘客经常问询的问题，由车站值班员芦婷历时3天，完成了这份手绘导乘图，已向新生发放300多张。

记者在这张图上看到，绿色箭头标注了行走路径，自动售票机位置及购票流程图则是不同的颜色，附近公交站点、出租车和大巴停靠点也分别注明。

武汉地铁运营公司还以汉口站站长姚婕命名了“武汉地铁姚婕工作站”的微信公众号，工作人员历时3个多月，走遍了武汉三镇的高校，收集整理了地铁到达高校的所在站点、线路，通过微信服务新生。昨日，姚婕告诉记者，一周来，微信号又增加了3736名粉丝，大多是刚入学的新生。





