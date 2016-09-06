查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·武汉至上海最快4小时12分可到 ·动车变高铁 武汉到济南票价大涨 ·图文：江城最大违法广告牌昨拆除 ·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 ·高端酒忙提价中低端搞促销 ·森林大道改造工程最难标段开工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 武汉至上海最快4小时12分可到 · 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 · 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 · 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学 · 高端酒忙提价中低端搞促销 · 森林大道改造工程最难标段开工 14 经济 2016.9.6 星期二 面积过百平方米 影响省道通行环境 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员陈建忠）昨日上午，新洲区S111省道旁，执法人员在一台大型器械配合下拆除一块面积达上百平方米的违法广告牌。至此，武汉市国省干线公路为期近半年的非法标识标牌整治行动进入收官阶段。

记者在现场看到，这块大型立柱式广告牌位于新施公路旁，高6.5米，长17.5米，面积超过100平方米。早上6时，新洲区公路局、城管执法局出动30多名执法人员和一台大型机械，经过4个小时施工，完成拆除作业。

武汉市交委公路部门介绍，这是该市最大的违法广告牌。半年来，6个新城区累计整治拆除位于公路路肩、护坡、花坛内各类违法广告牌3687块。新洲区公路局副局长黄绍斌表示，这块违法广告牌拆除后，给司机和行人提供了安全、畅通、便捷的通行环境。





