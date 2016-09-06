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森林大道改造工程最难标段开工
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经济
2016.9.6 星期二
动车变高铁 武汉到济南票价大涨
铁路方面称调图后会提速缩短时间
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生甘芸 柯焕焕）郑徐高铁开通运营后，铁路部门对部分线路作出调整。多名旅客昨日称，调图后武汉至济南的高铁票价，较此前上涨50%。
记者查询12306网站发现，10日后由武汉开往济南的多趟高铁，票价大幅度提高，而运行时间变化不大。武汉铁路方面人士称，调整后武汉到济南的高铁票价确实上涨了。因此前走合武线，票价依据是时速250公里的动车票价。而10日起，郑徐线开通后，改走时速350公里的高铁线路，票价自然要贵一些。比如G258次，此前路线为武汉、麻城北、六安、合肥、徐州东、枣庄、济南。历时5小时20分，一等座567.5元，二等座367.5元。调图后线路为武汉、信阳东、漯河西、郑州东、徐州东、济南。历时5小时5分，一等座852.5元，二等座525.5元。一等座价格上涨50.2%，二等座上涨43%。
后期，郑徐高铁上的高铁列车会提速，同时加开大站快车，武汉到济南的时间会压缩到4小时左右。