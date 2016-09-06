查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·武汉至上海最快4小时12分可到 ·动车变高铁 武汉到济南票价大涨 ·图文：江城最大违法广告牌昨拆除 ·图文：地铁值班员手绘导乘图赠学子 ·高端酒忙提价中低端搞促销 ·森林大道改造工程最难标段开工 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 武汉至上海最快4小时12分可到 · 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 · 图文：江城最大违法广告牌昨拆除 · 图文：地铁值班员手绘导乘图赠学 · 高端酒忙提价中低端搞促销 · 森林大道改造工程最难标段开工 14 经济 2016.9.6 星期二 动车变高铁 武汉到济南票价大涨 铁路方面称调图后会提速缩短时间 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 实习生甘芸 柯焕焕）郑徐高铁开通运营后，铁路部门对部分线路作出调整。多名旅客昨日称，调图后武汉至济南的高铁票价，较此前上涨50%。

记者查询12306网站发现，10日后由武汉开往济南的多趟高铁，票价大幅度提高，而运行时间变化不大。武汉铁路方面人士称，调整后武汉到济南的高铁票价确实上涨了。因此前走合武线，票价依据是时速250公里的动车票价。而10日起，郑徐线开通后，改走时速350公里的高铁线路，票价自然要贵一些。比如G258次，此前路线为武汉、麻城北、六安、合肥、徐州东、枣庄、济南。历时5小时20分，一等座567.5元，二等座367.5元。调图后线路为武汉、信阳东、漯河西、郑州东、徐州东、济南。历时5小时5分，一等座852.5元，二等座525.5元。一等座价格上涨50.2%，二等座上涨43%。

后期，郑徐高铁上的高铁列车会提速，同时加开大站快车，武汉到济南的时间会压缩到4小时左右。





