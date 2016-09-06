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第14版 经济
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·动车变高铁 武汉到济南票价大涨
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武汉至上海最快4小时12分可到
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森林大道改造工程最难标段开工
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经济
2016.9.6 星期二
全线首开高铁大站车 行程缩短半小时
武汉至上海最快4小时12分可到
楚天都市报讯 楚天都市报讯 (记者胡勇谋 实习生柯焕焕 甘芸)往返汉沪两地的高铁迎来好消息，本月10日起，武汉与上海之间将首次开行高铁大站车，最快一趟高铁车次只要4小时12分，将两地间的旅行时间缩短半个小时。武汉上海两地由此迈入“4小时交通圈”。
记者查询12306网站发现，之前，武汉开往上海的高铁动车组，大多需要五六个小时行程，其中最快一趟为武汉站开往上海虹桥的G600次，经停六安、合肥南、南京南、无锡东、苏州北、昆山南，全程4小时43分。而从10日开始，G600次发车时间不变，但仅经停合肥南、南京南两个大站，全程4小时12分，较之前缩短31分钟。
上海到武汉也出现高铁大站车。10日起，上海虹桥开往汉口站的最快一趟高铁动车组为G598次，仅停靠南京南、合肥南，全程4小时20分。而10日之前G598次经停苏州北、常州北、镇江南、南京南、合肥南、六安，全程需5小时。在到达时间不变的情况下，提速40分钟。