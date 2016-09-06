查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 经济 ·广告：动向新闻 ·图文：湖北人大方花钱买进口商品 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告：动向新闻 · 图文：湖北人大方花钱买进口商品 · 开奖公告 13 经济 2016.9.6 星期二 武商量贩海外直采 拉低洋货价格 图文：湖北人大方花钱买进口商品 楚天都市报讯 图为：市民在武商量贩选购进口猪肉



楚天都市报记者谢玲 摄影：楚天都市报记者李辉



以往要辛苦海淘的爆款，如今在家门口超市就能买到，价格有的比代购还低。记者昨悉，武商量贩进口商品已突破万种，去年的进口商品销售额位居湖北第一、全国第三，湖北人买起进口商品来毫不手软。

目前，在省内武商量贩的各大卖场中，进口商品的比例迅速增长，商品来源涵盖亚非拉欧美等几大洲，涉及生鲜、食品、非食品等全品类。



进口商品价格亲民

市民热衷换换口味



“早点去买猪肉，晚了可就卖完了。”昨日中午，在武商量贩超级生活馆内，家住汉口循礼门的刘阿姨在柜台前挑选，花51.6元买了两斤加拿大进口五花肉。她说，家里的小孩很喜欢吃，有时来晚就卖完了。

刘阿姨购买的这种进口猪肉，是武商量贩从加拿大直采空运到汉的绿枫叶冷鲜肉，在湖北省内只有武商量贩能买到，仅8月份进货就达80吨。“根据世界动物卫生组织（OIE）的评级，加拿大是世界上猪群卫生等级最高的国家，进口猪肉中肉质最好的也是加拿大。刚引进时还有点担心顾客会不会买账，现在卖得特别好，空运一批货，五六天就全部卖完。”武商量贩生鲜采购周玉华经理告诉记者，以五花肉为例，国产肉是45.8元/公斤，绿枫叶是51.6元/公斤，价格差不了几元，但进口肉品质和口感具有更大优势，很多人专门来买。

在武商量贩旗下超市，进口商品的经营比例连年上升，最高达到60%以上。经过买手严选、规模竞价的方式，很多进口商品的价格和国内同类产品相比也具有价格优势。比如，5kg泰国香米只要69元，5L的德国啤酒69元，德国进口牛奶1L装的8.5元，很多市民发现进口商品价格不贵时，都会换换洋口味尝尝。

更让年轻海淘一族高兴的是，那些在网上海淘还要等上半个月的爆款商品，不仅能在家门口超市买到，价格比代购还划算。比如泰国国王岛椰子水3.8元一瓶，韩国芭妮兰卸妆膏一盒只要80多元。



海外直采拉低洋货价

进口商品成超市亮点



“通过加大海外直采比例来拉低进口商品价格，精心挑选国外知名品牌，如果实体店购物方便又便宜，顾客自然会更爱逛超市。”武商量贩采购部进口商品经理朱晓玲告诉记者，买手会优先挑选顾客喜欢的海淘爆款，减少代理商等中间环节，并通过规模采购的方式拉低进价，最终摆在货架上的商品价格自然有优势。

据悉，早在2013年，武商量贩就成立了进出口贸易公司，专门进行海外商品直采。经过几年的市场、渠道培养，不仅武汉市民对进口商品的消费能力越来越高，超市采购议价和运营能力也在提高。据中国连锁经营协会的统计数据，2015年武商量贩进口商品销售位居湖北第一、全国第三。

“同样的商品，不仅要和电商拼价格，还要比生产日期、比存储条件。”朱晓玲告诉记者，进口商品生产批次不同价格也有差异；不同的存储条件，也直接影响商品品质、口感。以进口奶粉为例，生产日期相差两三个月，进价差别可达6—8元。对于高品质顾客来说，实体店的商品生产期看得见，品相也摸得着，当然比电商商品更受青睐。

“优质优品，乐享生活”是武商量贩在采购选品上的经营理念，更是对广大消费者的忠实承诺。消费者在购物时更加理性与专业，选一个靠谱的经营者，享受一次放心消费，成为市民追求品质生活的首选。

随着湖北成为全国第三批开设自贸试验区的区域，业内人士预计，武汉人买进口商品会更加丰富、实惠、方便。





