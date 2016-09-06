查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第9版 评论
·广告：动向新闻
·图文：县长卖瓜式的网红多多益善
·武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·微观点
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第11版 : 养生
第13版 : 经济
第14版 : 经济
第15版 : 健康资讯
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 楚动
第20版 : 楚动
第21版 : 家庭百事
第24版 : 时事
第8版 : 福彩
第9版 : 评论
·
广告：动向新闻
·
图文：县长卖瓜式的网红多多益善
·
武汉市免费培训月嫂
·
广告：动向新闻
·
微观点
9
评论
2016.9.6 星期二
武汉市免费培训月嫂
楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592 文 闻蔚