查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·十人购彩团队分享555万大奖 ·图文：我省连续两期收获双色球头奖 ·湖北福彩大奖播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 十人购彩团队分享555万大奖 · 图文：我省连续两期收获双色球头 · 湖北福彩大奖播报 8 福彩 2016.9.6 星期二 湖北福彩大奖播报 2016.8.29－2016.9.4 楚天都市报讯 ●福彩“双色球”

一、9月1日，2016102期，全国一等奖共7注，湖北省黄石市1注，单注奖金695万余元。其中：

黄石市中奖投注站号：42140177；中奖情况：一等奖1注；投注站地址：黄石市新下陆铜花山庄红星菜场旁；投注方式：14元钱的复式票。

二、9月4日，2016103期，全国一等奖共13注，湖北省宜昌市1注，单注奖金595万余元。其中：

宜昌市中奖投注站号：42170324；中奖情况：一等奖1注；投注站地址：宜昌市北门外正街113号；投注方式：168元钱的复式票。

●福彩“中福在线”

本周我省彩民博得全国彩池7次，大奖分别出自以下7个销售厅：武汉市工业大道；武汉市金桥大道；武汉市雄楚大街；黄冈蕲春县蕲阳北路；荆州松滋市乐乡大道；荆州石首市绣林大道；天门市人民大道。





