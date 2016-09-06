查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 福彩 ·广告 ·十人购彩团队分享555万大奖 ·图文：我省连续两期收获双色球头奖 ·湖北福彩大奖播报 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 广告 · 十人购彩团队分享555万大奖 · 图文：我省连续两期收获双色球头 · 湖北福彩大奖播报 8 福彩 2016.9.6 星期二 十人购彩团队分享555万大奖 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者曹磊 通讯员李建民 陈灏）在8月30日双色球第16101期中得10注二等奖的彩民原来不是一个人，而是一个十人购彩团队。9月2日，中奖团队的6位彩民代表到省福彩中心兑领了555万元大奖。

“这次能中555万大奖，可以说是我们10个‘臭皮匠’的共同功劳。”团队成员吴女士（化姓）说，这次中奖的10个人是东西湖一家大型贸易公司的同事。在2014年的过年聚会上，吴女士发现有不少员工喜欢玩福彩，便经过商议建起了一个彩票微信群。“这样可以用集体智慧去研究双色球大奖。”就这样，一个十人彩票微信群建立起来了，并由在单位司职会计的吴女士做群主，负责组织合买彩票。

根据微信彩票群规定，每人每月只出130元作为购彩资金（按每月13期，每期每人10元计算）；每期每人各出2个号码，10人共有15—20个号码交由吴女士，然后再让大家推举的两位老彩民一起最后筛选，并根据近期双色球奖号走势组合出5注单式号码，各进行10倍的投注，中不中奖大家都不可埋怨。

吴女士说，组建这个微信群，目的就是想让那些平时喜欢打牌的员工远离赌博，而参与到购彩的队伍中来。这样既能奉献爱心，又有中大奖的机会。

这次中得555万元大奖，吴女士称，奖金会按之前的规定来分，但大家会给两位主要筛选号码的成员发红包，鼓励大家继续努力去中千万大奖。





