为世界经济注入新动力图文：琅琅书声再起 学生一个没少医生护士巧借中秋慰问退红包武汉上海两地迈入4小时交通圈
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 第1版 要闻
·为世界经济注入新动力
·图文：琅琅书声再起 学生一个没少
·医生护士巧借中秋慰问退红包
·武汉上海两地迈入4小时交通圈
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.9.6 星期二
G20杭州峰会昨闭幕 习近平致辞介绍各方共识
为世界经济注入新动力
    楚天都市报讯 峰会达成五大共识
    
    1 决心为世界经济指明方向，规划路径。
    2 决心创新增长方式，为世界经济注入新动力。
    3 决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。
    4 决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，构建开放型世界经济。
    5 决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。


 