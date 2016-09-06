查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·为世界经济注入新动力 ·图文：琅琅书声再起 学生一个没少 ·医生护士巧借中秋慰问退红包 ·武汉上海两地迈入4小时交通圈 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第11版 : 养生 第13版 : 经济 第14版 : 经济 第15版 : 健康资讯 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 楚动 第20版 : 楚动 第21版 : 家庭百事 第24版 : 时事 第8版 : 福彩 第9版 : 评论 · 为世界经济注入新动力 · 图文：琅琅书声再起 学生一个没 · 医生护士巧借中秋慰问退红包 · 武汉上海两地迈入4小时交通圈 1 要闻 2016.9.6 星期二 G20杭州峰会昨闭幕 习近平致辞介绍各方共识 为世界经济注入新动力 楚天都市报讯 峰会达成五大共识



1 决心为世界经济指明方向，规划路径。

2 决心创新增长方式，为世界经济注入新动力。

3 决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。

4 决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，构建开放型世界经济。

5 决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。





