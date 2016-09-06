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·图文：琅琅书声再起 学生一个没少
·医生护士巧借中秋慰问退红包
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为世界经济注入新动力
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要闻
2016.9.6 星期二
G20杭州峰会昨闭幕 习近平致辞介绍各方共识
为世界经济注入新动力
楚天都市报讯 峰会达成五大共识
1 决心为世界经济指明方向，规划路径。
2 决心创新增长方式，为世界经济注入新动力。
3 决心完善全球经济金融治理，提高世界经济抗风险能力。
4 决心重振国际贸易和投资这两大引擎的作用，构建开放型世界经济。
5 决心推动包容和联动式发展，让二十国集团合作成果惠及全球。