查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 影集 ·图文：从舞台到讲台 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：从舞台到讲台 24 影集 2016.9.5 星期一 图文：从舞台到讲台 武大艺术学院院长刘丹丽20年回眸 楚天都市报讯 图为：刘我风刘丹丽主演的楚剧《思情记》剧照

图为：在2011年文化部的春节文艺晚会上，刘丹丽和女儿演唱扮演的韩英和秋菊



□楚天都市报记者



20年前，刘丹丽还在湖北省楚剧团。那一年是刘丹丽的黄金年：1996年元月初，在北京，她以原创现代楚剧《心中有个你》参加文化部全国现代戏比赛，同时以新编传统楚剧《思情记》申报第十四届中国戏剧梅花奖；6月，又以《一瓶茅台》参加文化部全国戏剧小品大赛。一年之内，她分别获得“文华表演奖”、“中国戏剧梅花奖”、全国现代戏比赛优秀表演奖（一等奖）、全国戏剧小品比赛优秀表演奖，赢了个大满贯。

1996年年底，刘丹丽作为独唱演员被借调到了当时的省歌舞剧院（1997年，省歌舞剧院与省歌剧团合并成立湖北省歌剧舞剧院，以下简称省歌）。1998年，省歌复排经典歌剧《洪湖赤卫队》，刘丹丽成为“第三代韩英”，领衔在全国巡演数百场，备受好评。2005年，刘丹丽以《洪湖赤卫队》第二次荣膺梅花奖，成为跨剧种“二度梅”。

以上这些细节，楚天都市报记者十年前采访刘丹丽时已经报道过。十年后再次采访，刘丹丽已经是武大艺术学院院长，并被评为第四届全国中青年德艺双馨文艺工作者。



初进武大，“每事问”



刘丹丽说，2012年底，她被武大特聘为当时的艺术学系主任时，很多人都为她捏着一把汗，她自己也未免忐忑。好在省演艺集团和省歌都非常支持她的工作转型，而且她已当过10年全国人大代表，2012年又当选为党的十八大代表，10年参政议政经历，让她锻炼出相当强的调研能力和协调能力，培养了热忱服务的公仆意识。

刚进武大时，刘丹丽很认真地去熟悉这个崭新的岗位，“每事问”。与新生见面，她亲切寄语：“我希望和你们共同成长，陪伴你们度过人生最宝贵的四年。”开教师大会，她诚恳表态：“我是来为大家服务的，你们都是我的良师益友。能和大家共事，是我难得的学习机会。”她认真听取每一位同事的意见，特别精彩的地方，怕笔记不准确，就拿出手机录下来，回去反复听，仔细揣摩。看到艺术学系周边环境不好，教学条件很差，她和系总支书记丁康及班子成员到学校各职能部门反映情况，学校积极支持，改善了艺术学系的办学环境。

艺术学系的同事们热情接纳了刘丹丽，班子成员也团结进取，合作默契。刘丹丽非常珍惜这种工作环境，她说：“我和大家的目标完全一致，都是为了把艺术学系早日建成富有特色和影响力的艺术学院，办出水平，办成品牌。学校领导和各职能部门鼎力扶助，也激励着我们抢抓机遇，跨越前行。”



“请进来”和“走出去”



为了开阔艺术学系师生的视野，同时展示师生的艺术才华，刘丹丽坚持“请进来”和“走出去”相结合的工作思路。在她的统筹策划下，艺术学系先后成功举办了第二至四届中华优秀戏曲文化艺术节开幕式、百场汉剧青春行首场演出、高雅艺术季、中法之春艺术交流演出、中国歌剧之星推介暨大师班、艺术学系表演专业十周年汇报公演等大型艺术活动，赢得了武大师生和社会各界观众的好评。

2013年是武大艺术学系成立十周年，刘丹丽邀请湖北卫视大型节目《我的中国星》到武大信息学部（老水院）的大操场举行启动仪式，评委邀请的是谭咏麟、沙宝亮、吴佩慈以及正以《江南style》走红的韩国鸟叔。鸟叔要空降武大，消息一传出，入场券顿时被一抢而空。此前几天，贝克汉姆在中国一所知名大学现身引发看台垮塌事件，武大有关部门给刘丹丽打电话，建议取消这次大型活动。但明星们的邀请函已经发出，电视台的机位已经布置好，怎么办？刘丹丽配合电视台向省公安厅和市公安局打报告求助，请他们派警力增强现场的安全保护工作，又和学校领导和公安部门的领导一起来回在现场巡查，不放过任何一个可能出现危险的死角。因为事先在入场口预设了三道岗，艺术学系师生也都各就各位，现场秩序外紧内松，当天的演出圆满成功。这天刘丹丽虽然没有登台，但她比自己登台演出还要紧张，全身上下全汗透了。



今年7月，武大成立艺术学院和艺术教育中心



武大艺术学系拥有戏剧影视文学博士点、戏剧与影视学一级学科硕士点、艺术硕士专业学位授权点，还有戏剧影视文学和表演两个本科专业。刘丹丽到艺术学系后经常强调：“我们应该凸显武汉大学的品牌效应，培养学生一定要依托百年名校的人文底蕴和综合优势。”她以自己和同行的经历告诉学生，一定不能放松文化课的学习，“唯有根深才能枝繁叶茂，而没有文化底蕴的明星或者演员只会昙花一现。”

刘丹丽说，她在教学中除了带研究生，还着力组建团队进行艺术专业人才培养、艺术通识教育创新探索等具体工作。几年来，艺术学系培养推介了吴倩、黄灿灿、罗泽丽等明星学生，在表演专业十周年汇报演出时推出了话剧《八个女人》巡演和音乐舞蹈晚会，公演了毕业大戏《名扬四海》、《萨勒姆女巫》、《灵魂拒葬》等佳作。艺术学系师生精心打造的几个舞台剧，无论是在校内巡演，还是在珞珈山剧院展演，都广受师生和社会各界人士好评，被誉为校园戏剧和江城剧坛的新亮点。

采访中刘丹丽反复强调，所有这些，都是艺术学系全体师生集体努力的结果，“我们一直在探索机制创新。每年的毕业演出，都凝结着表演专业师生的才华、激情和奉献之心。今年的音乐剧《名扬四海》连演十五场，制作和演出成本很大，相当一部分资金是我们师生争取社会力量筹集的，因此才有了中南地区高校首部大型音乐剧的华丽呈现，这也锻炼了我们的教师和学生队伍。”

今年7月，武汉大学艺术学院和武汉大学艺术教育中心正式成立，刘丹丽作为艺术学院院长同时兼任艺术教育中心主任。刘丹丽说，艺术学院和艺术教育中心将追求协同兼顾，在做好教学、科研等常规工作之外，还将承担起全校艺术通识课程教学、大学生艺术团的指导管理和校园文化艺术活动的组织与开展工作。按照学校的工作部署，今后武大每个学生都必须选修艺术类通识课，同学们将更充分地享有艺术的润泽。



后记



采访刘丹丽就像上了一台精彩纷呈的表演课。桌上一盘梨子，她信手拈来：“这是梨子！”“这是梨子？”“这是梨子……”几分钟之内演绎出十几种不同的表情和语气，从循循善诱、和颜悦色，到似是而非、将信将疑，再到疾言厉色、声如裂帛……她控制着情绪不断变频换挡，令人目不暇给。刘丹丽说，和一般歌唱演员相比，戏曲、歌剧演员的优势是“心里有戏、眼睛里有人”，“眼睛里有人、有情景，每一句话都会有故事！”

没错，刘丹丽即便微信语音留言“眼睛里也是有人的”，任何时候接到她的语音留言，都能感到“听字如面”，就像她本人坐在面前，笑容蔼然，娓娓道来。

顺便说一下，刘丹丽面向武大各专业本科生开设的大课是《艺术与人生》，额定选课人数是200，但教室内常常爆满。作为主讲老师，刘丹丽曾邀请莫里诺、冯远征、么红、李琦、孙毅、何祚欢、鄢继烈等艺术大家现场与学生交流，给大家留下了深刻记忆。





