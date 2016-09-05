查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 读吧 ·广告 ·图文：唯有努力 ·■读书卡片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · 图文：唯有努力 · ■读书卡片 23 读吧 2016.9.5 星期一 ■读书卡片 楚天都市报讯 《独木桥自横》



这是中央电视台优秀节目主持人王小骞的生活随笔集。王小骞在书中记述了少为人知的人生经历：主持首秀、光鲜背后、流离青春、极致裸婚、晚孕艰辛……逆境练就强者的臂膀，幸运之神垂青于用心努力的人。她的每一篇文章都流露着真情实感，文字淡然却触动人心。她在书中说：蓦然回首，发现一切都只需顺其自然，生活会给你所想要的一切。残雪消融，春天来临，走向通往人生每一个新高度的独木桥，都要自然而然，方能水到渠成。



《愿你道路漫长》



这是资深媒体人《智族GQ》总监王锋首部文集，话题涵盖广阔，关注人的身体、精神、爱物之心、城市杂记、时尚美学等，落笔处充满对当下年轻人的期盼。王锋说：在人生的漫长道路上，我们所遇见的每个人，都参与并构成了我们的生命，这段旅程重要的不是抵达目的地，而是与什么人同行。同行的人如一盏灯，照见我们的心念，让我们不畏前行。





