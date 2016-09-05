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■读书卡片
23
读吧
2016.9.5 星期一
■读书卡片
楚天都市报讯 《独木桥自横》
这是中央电视台优秀节目主持人王小骞的生活随笔集。王小骞在书中记述了少为人知的人生经历：主持首秀、光鲜背后、流离青春、极致裸婚、晚孕艰辛……逆境练就强者的臂膀，幸运之神垂青于用心努力的人。她的每一篇文章都流露着真情实感，文字淡然却触动人心。她在书中说：蓦然回首，发现一切都只需顺其自然，生活会给你所想要的一切。残雪消融，春天来临，走向通往人生每一个新高度的独木桥，都要自然而然，方能水到渠成。
《愿你道路漫长》
这是资深媒体人《智族GQ》总监王锋首部文集，话题涵盖广阔，关注人的身体、精神、爱物之心、城市杂记、时尚美学等，落笔处充满对当下年轻人的期盼。王锋说：在人生的漫长道路上，我们所遇见的每个人，都参与并构成了我们的生命，这段旅程重要的不是抵达目的地，而是与什么人同行。同行的人如一盏灯，照见我们的心念，让我们不畏前行。