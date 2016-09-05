查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·图文：更愿意从人性角度解读文学 ·图文：中国内地派谁去争外语片奖 ·图文：任凭时间东流去洪湖歌声永留传 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：更愿意从人性角度解读文学 · 图文：中国内地派谁去争外语片奖 · 图文：任凭时间东流去洪湖歌声永 20 文娱 2016.9.5 星期一 王秀峰“甲子回响”震撼上演 图文：任凭时间东流去洪湖歌声永留传 楚天都市报讯 图为：王秀峰倾情指挥沈歌供图



楚天都市报讯（记者徐颖通讯员谭燕）前晚，歌剧《洪湖赤卫队》复排演出版艺术指导、著名作曲家、指挥家王秀峰《甲子回响——歌剧交响合唱》音乐会在琴台音乐厅唱响，记者现场见证了王秀峰的艺术魅力。

上半场是合唱，包括《大江东去》《橄榄树》《香格里拉》等8首歌曲，由湖北省歌舞剧院歌剧团全体52名歌唱家,以及青岛音乐家协会合唱团40人团队共同演绎。歌唱家们用优美的合声，向饱蘸激情的78岁指挥家王秀峰致敬。一首《时间都去哪儿了》的返场演出，没有任何器乐，单凭人声，唱得观众泪花流。王秀峰向观众深深鞠躬，感概道：“我希望用这首歌表达对生活的热爱。我老了，但我希望我们都永远年轻！”

下半场是交响与歌剧，以歌剧《洪湖赤卫队》中《洪湖水，浪打浪》《大雁南飞》《没有眼泪，没有悲伤》等7个唱段为主，韩英扮演者马娅琴、秋菊扮演者陈小艺、刘闯扮演者秦德松倾情献唱。耳熟能详的歌声中，潮水般的掌声一次又一次响起。

原定于晚上9点半结束的音乐会，因多次返场延续到近10点。加上从下午2点开始的整场排演，王秀峰连续表演了近8个小时，全身被汗水湿透，累得说不出话来。省歌舞剧院歌剧团团长汪金媛告诉记者，音乐界不少人都受过王秀峰的提携，虽然他退休15年了，但他严谨的艺术态度，感染了一代代省歌人，“希望通过这次音乐会，带出一些年轻的种子歌手。”





