查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·图文：更愿意从人性角度解读文学 ·图文：中国内地派谁去争外语片奖 ·图文：任凭时间东流去洪湖歌声永留传 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：更愿意从人性角度解读文学 · 图文：中国内地派谁去争外语片奖 · 图文：任凭时间东流去洪湖歌声永 20 文娱 2016.9.5 星期一 又到一年申“奥”季 图文：中国内地派谁去争外语片奖 网友力荐《长江图》《路边野餐》 楚天都市报讯 □楚天都市报记者戎钰



第89届奥斯卡最佳外语片奖报名通道，将于10月3日关闭。连日来，韩国、德国、丹麦、瑞士等国家、地区纷纷提交了各自国家的“申奥”代表影片名单，而中国内地、中国香港、中国台湾的“种子选手”至今仍未亮相。

不少网友发起话题，力荐《长江图》《路边野餐》代表中国内地去冲击奥斯卡最佳外语片奖。



基本被各大电影节包圆儿



据楚天都市报记者查询，目前共有近20个国家提交了“申奥”影片名单，其中多数影片都是曾入围柏林、威尼斯、戛纳三大电影节、甚至获得大奖的“熟脸”。

比如，代表德国“申奥”的《托尼·厄德曼》和代表罗马尼亚的《雪山之家》，都是今年戛纳电影节的主竞赛单元参赛片，都曾获得场刊媒体给出的超高分；澳大利亚选送的《禁忌之恋》，是去年威尼斯电影节国际影评人周的获奖作品；委内瑞拉选送的《来自远方》，是获得去年威尼斯电影节金狮奖的佳作；克罗地亚选送影片《在另一边》、代表埃及的《碰撞》、瑞士提交的《西葫芦的生活》等，也都曾在各大国际电影节走过一遭，都非无名之辈。

截至目前，代表中国的三位“选手”仍未露面。有报道称，横扫今年香港金像奖的《踏雪寻梅》，将代表中国香港申报最佳外语片奖，但记者并未在相关网站上查询到确切信息。而中国内地与中国台湾的代表影片，更是悬而未决。



中国文艺片能否抢到船票



根据奥斯卡奖报名规则，有意申报第89届奥斯卡最佳外语片奖的电影，必须满足在2015年10月1日至2016年9月30日期间，“在本国（或本地区）的商业影院内公映过至少一周时间”等条件。

以此为最基本条件，再根据奥斯卡奖历年口味，网友强力推荐《长江图》（讲述发生在长江上两个时空交错的魔幻爱情故事）《路边野餐》（讲述诗人寻侄途中与逝去爱人在神秘时空重逢的故事）《老炮儿》等影片去“试试运气”。“我们审片”主理人、著名影评人泡椒告诉楚天都市报记者，如果负责选片的专家仔细研究这几年国片失败的“申奥”历程，会发现推选《路边野餐》赢面会更大。“《路边野餐》艺术成分很高，符合电影节口味。以前我们总推选张艺谋、陈凯歌的高成本大片，都失败了，证明此路不通，那不如尝试送一些艺术性小片。”

据记者了解，《长江图》片方已准备好申报材料，向有关部门争取报名资格。《路边野餐》片方则回复称还没有考虑此事，需要先了解下报名流程。





