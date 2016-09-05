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文娱
2016.9.5 星期一
方方携新作《软埋》与武汉读者见面称
图文：更愿意从人性角度解读文学
楚天都市报讯 图为：方方与武汉读者交流通讯员王毅摄
楚天都市报讯（记者徐颖）继8月11日在北京举行《软埋》新书发布会后，昨日，著名作家方方携这部最新长篇亮相武汉物外书店，与武汉读者见面。来自“我们爱读书会”的8位会员陆续上台，朗诵这部小说的重要篇章，让现场读者获知了“软埋”的含义——指的是人死后没有棺材、直接入土掩埋。
在随后作家方方与湖北大学文学院教授蔚蓝的对谈中，方方为读者解析，中国自古有“薄生厚死”的传统，对现世往往看得很轻，对身后事却看得很重，在中国古典小说中频频出现“卖身葬父”情节，这在外国小说中很少见。所以，她小说中的那位“母亲”是不能接受软埋的。
方方表示，“除了身体的软埋，还有很多东西都可能被软埋。比如，时间可以软埋一切。”小说中，有人选择忘记过去，有人选择记录过去，方方觉得都应该得到理解，“忘记不见得都是背叛，有时候忘记只是为了活着；而勇于记录者体现了一份担当。”
方方说，她更愿意读者从人性角度来解读这部小说，“人都是善恶共同体。文学就是人学，我很同意这句话。”