查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 文娱 ·图文：更愿意从人性角度解读文学 ·图文：中国内地派谁去争外语片奖 ·图文：任凭时间东流去洪湖歌声永留传 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：更愿意从人性角度解读文学 · 图文：中国内地派谁去争外语片奖 · 图文：任凭时间东流去洪湖歌声永 20 文娱 2016.9.5 星期一 方方携新作《软埋》与武汉读者见面称 图文：更愿意从人性角度解读文学 楚天都市报讯 图为：方方与武汉读者交流通讯员王毅摄



楚天都市报讯（记者徐颖）继8月11日在北京举行《软埋》新书发布会后，昨日，著名作家方方携这部最新长篇亮相武汉物外书店，与武汉读者见面。来自“我们爱读书会”的8位会员陆续上台，朗诵这部小说的重要篇章，让现场读者获知了“软埋”的含义——指的是人死后没有棺材、直接入土掩埋。

在随后作家方方与湖北大学文学院教授蔚蓝的对谈中，方方为读者解析，中国自古有“薄生厚死”的传统，对现世往往看得很轻，对身后事却看得很重，在中国古典小说中频频出现“卖身葬父”情节，这在外国小说中很少见。所以，她小说中的那位“母亲”是不能接受软埋的。

方方表示，“除了身体的软埋，还有很多东西都可能被软埋。比如，时间可以软埋一切。”小说中，有人选择忘记过去，有人选择记录过去，方方觉得都应该得到理解，“忘记不见得都是背叛，有时候忘记只是为了活着；而勇于记录者体现了一份担当。”

方方说，她更愿意读者从人性角度来解读这部小说，“人都是善恶共同体。文学就是人学，我很同意这句话。”





