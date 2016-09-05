查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：福地已就绪就看国足的了 ·憾 多一人仍0比1输权健幸 武汉保级对手全未赢 ·黄金时代婚恋中心 ·与韩国队比伊朗队只强不弱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：福地已就绪就看国足的了 · 憾 多一人仍0比1输权健幸 武 · 黄金时代婚恋中心 · 与韩国队比伊朗队只强不弱 19 体育 2016.9.5 星期一 与韩国队比伊朗队只强不弱 楚天都市报讯 因为在亚冠赛场交流较多、并且有许多韩国教练、球员在中超效力，所以我们对近邻韩国队并不陌生，但对身处西亚的伊朗队，国足的了解只停留在纸面上，或电视镜头中，他们显得更加神秘莫测。昨晚，伊朗队主教练奎罗斯在接受记者采访时表示，非常期待与中国队的比赛，并承认，在此之前，伊朗队已经搜集到了中国队所有的比赛信息。



大牌主帅带队达5年之久



今年62岁的伊朗队主帅奎罗斯曾被称为葡萄牙足球“黄金一代”的奠基人，他曾发掘出菲戈、鲁伊科斯塔等巨星，于1989年和1991年两次带领葡萄牙青年队获得世青赛冠军。之后他带领南非队杀入2002年韩日世界杯，还先后执教曼联、皇马等顶级俱乐部，又带领葡萄牙国家队打进2010年南非世界杯决赛圈。

2011年4月，奎罗斯成为伊朗国家队主教练，带队打进2014年巴西世界杯决赛圈，获得伊朗足协信任执教至今，5年多的执教时间也令他成为伊朗足球历史上在任时间最长的主帅，不但熟悉伊朗队和整个亚洲足球的发展，还培养出众多伊朗年轻好手。



八名旅欧球员攻击力恐怖



这次12强赛，奎罗斯挑选了25名球员进入大名单，其中有8人效力于葡萄牙、荷兰等欧洲联赛。首战卡塔尔队，为伊朗队打进两球的就是效力于荷甲的两名海归球员。

伊朗队目前的阵容结构新老结合，后防线上有34岁、代表国家队出战超过百场的老将侯赛尼坐镇，中场依然由队长泰穆里安领衔，多名攻击主力球员则是“90后”，其中两位效力于俄超强队罗斯托夫的“95后”球员得重点关注。

1995年出生的前锋阿兹蒙有“伊朗梅西”之称，为国家队出场30次已经打进22球，在40强赛中，他出场12次攻入14球。在刚结束的本赛季欧冠资格赛上，正是他的进球帮助罗斯托夫击败阿贾克斯，历史性闯进欧冠正赛。伊朗队阵中还有一名中超的“熟人”——中后卫普拉利甘吉，他曾在2015赛季效力于天津泰达，还在客场对阵广州恒大的比赛中打进自己的中超首球。在40强赛中，他出场4次打进1球。

楚天都市报记者徐平发自沈阳





