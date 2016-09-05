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体育
2016.9.5 星期一
憾 多一人仍0比1输权健幸 武汉保级对手全未赢
楚天都市报讯 楚天都市报天津电（记者蔡毅）昨晚在中甲第25轮比赛中，客场作战的武汉卓尔在多一人的情况下0比1不敌天津权健，未能如愿带分离开天津。不过庆幸的是，武汉队的保级对手青岛中能、上海申鑫和呼和浩特中优本轮全部未能取胜。这样，本场比赛后，武汉队依旧积28分排名联赛第13名，领先倒数第二名的青岛中能3分。赛后，武汉队主帅费拉拉表示：“在多一人的情况下，我们输球了，令人遗憾。”
与天津权健比赛前，武汉队保级对手青岛中能和上海申鑫双双输球，而呼和浩特中优客场战平浙江毅腾。保级对手的赛果，可以让武汉队以平和的心态去面对天津权健。开场后，武汉队主帅费拉拉排出4321，打起事先设定好的防守反击战术。半场过后，比分0比0，这个结果正朝着武汉队的希望进行着。易地再战，权健换上老将赵旭日一搏，争取在主场拿3分追赶排名榜首的贵州恒丰和青岛黄海。可惜在第70分钟，赵旭日因对裁判判罚不满被主裁判直接红牌罚下场。11打10，武汉队在多一人的情况下，本有机会带分回汉的。可是在第82分钟，武汉队还是被权健队的张修维左脚远射绝杀。最终，武汉队客场0比1不敌权健，只能带着遗憾离开。
下周末，武汉队将回到主场，迎战领头羊贵州恒丰。对于这场比赛，武汉队上下直言，不管是谁到新华路，他们都会全力以赴地拿下对手，争取早日完成保级重任。