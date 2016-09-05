查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 体育 ·图文：福地已就绪就看国足的了 ·憾 多一人仍0比1输权健幸 武汉保级对手全未赢 ·黄金时代婚恋中心 ·与韩国队比伊朗队只强不弱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：福地已就绪就看国足的了 · 憾 多一人仍0比1输权健幸 武 · 黄金时代婚恋中心 · 与韩国队比伊朗队只强不弱 19 体育 2016.9.5 星期一 首个主场又是硬仗 图文：福地已就绪就看国足的了 楚天都市报讯 图为：如何应对伊朗强大的攻击力，是高洪波得尽快解决的难题新华社发



□楚天都市报记者徐平发自沈阳



“中国队，努力！”昨晚，在沈阳奥体中心的绿茵场上，国足将士们围成一个圆圈，手搭着手、肩并着肩，随着这一声呐喊，开始了新一天的训练。此时，距6日晚的世预赛12强赛的首个主场比赛只有48个小时了，48个小时后，在与波斯铁骑伊朗队的较量中，国足能给我们带来一场胜利吗？



赛前国足玩“消失”



按惯例，赛前一天，中伊两队将先后进行官方训练，并出席新闻发布会，令人意外的是，国足更改了官方训练时间，从官方公告中“消失”了：既没有官方训练，也没有任何安排！

昨天，记者接到通知，国足的赛前官方训练安排将提前一天进行。不过当记者赶到沈阳奥体中心后，仅看到了国足前15分钟的训练，内容仅为热身，在此之后，国足就选择了封闭。自从8月22日从沈阳备战、到赴韩国比赛，此次12强赛至今，国足基本上就没有对媒体全程开放过训练。对于国足具体的训练内容，记者们知道的也不多，相对而言，国足的对手们则显得更为开放。昨天原本选择封训的伊朗队就通过组委会方告知记者，他们会开放前20分钟，并会接受采访。

实际上，赛前一天，国足不训练几乎是不可能的，他们极有可能会在赛前一天进行全封闭训练，不排除国足会另外寻找新的场地进行训练。当然，国足现在训练的奥体中心外场已实现了全遮挡，足以可以让他们放心地完成最后的演练。



防线或迎来“变脸”



首战韩国，国足丢了3个球，与伊朗一战，这支防线所承受的压力会更大，好在国足已经通过观看伊朗队与卡塔尔队的首场比赛，提前有了心理准备，不排除高洪波会针对性地调整后防线。

除了在首战中以2比0战胜卡塔尔队外，在此前的40强赛中，身在D组的伊朗队不仅以小组头名晋级，而且8场比赛攻入26球，如此强大的攻击力，实在让人对国足现有的这支防线放不下心来。昨天在代表球员接受采访时，黄博文就表示，伊朗队不仅身体比较强壮，而且中前场的确实力较强，并对他们两名前锋的印象很深。

过去几年，中国队和伊朗队交手机会不多，上一次交手还要追溯到2009年，当时是一场热身赛。对于“陌生”这个概念，黄博文看得很淡，“我们不熟悉他们，同样他们也不熟悉我们，这其实没什么，只要把我们的东西打出来就行了。”黄博文还表示，“尽管伊朗队是一个非常强的对手，但现在是我们的主场，希望能够打出主场的气势来，给球迷们带来快乐！”



首个主场受到热捧



尽管输给了韩国队，但国足回到沈阳的首个主场依然受到外界的追捧。此次中伊之战，报名来到沈阳采访的记者有近300人，加之电视、网络等负责转播的工作人员，其数量将达到数百人。虽然这一人数不能与2002年相比，但却创了近年来采访国足的媒体人数之最。

与韩国一战，万余名中国球迷抢占了首尔世界杯体育场的南看台，并通过统一的着装、助威声，在气势上一度压到人数占据绝对优势的韩国球迷，这个主场，相信沈阳奥体中心会爆棚。

记者抵达沈阳后发现，沈阳奥体中心周边的大小酒店均宣告无房，并且房价有不小的涨幅。记者从组委会方面了解到，截止到昨天下午，门票已售出一大半，尽管国脚也有亲人、朋友等来看比赛，但每个国脚也只能分得8张票。另据了解，伊朗方面索要了400张球票，以满足客队球迷的需要。

客战韩国，龙之队球迷与中国队一样，身着黄色的球衣，此次回到主场，国足将身穿红色的战袍出场伊朗，届时，龙之队球迷的球衣也会与国足同色。





