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“陈陈相因”不可取
18
小小作家
2016.9.5 星期一
“陈陈相因”不可取
楚天都市报讯 □枝江一中高三（1）班 熊书阁
从哲学上讲，静止只是相对的，而变化是绝对的。事物总是在时代洪流的裹挟中发展变化。既然如此，我们在解决问题时，也就不能墨守成规了。正如一个形状变化的钥匙孔插不进一把定形钥匙一样。
传统是前人传下来的，人们在创造它时，只想着如何解决眼前的问题。这就使得“老方法”不可避免地带上了时代的局限性。民国时期的史学家们，多半是以古书记载修史，有时受限于春秋笔法和字形通假，史料难免有失实之处。而被傅斯年称为“三百年一见之史学大师”的陈寅恪先生却另辟蹊径，采用“以诗证史”的方法，再度打开了史学新的大门，填补了许多空白之处。如果说陈先生也死抠字句墨守成规，那么能否在晚年再登高峰也就不好说了。
当今社会，时代的车轮滚滚飞进，处于变化之中的我们也应当与时俱进、随机应变。
点评：一篇标准的议论文，论据有力。