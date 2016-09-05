查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 小小作家 ·广告：动向新闻 ·连载 小离别 4 ·那一顶草帽 ·《开学第一课》观后感 ·图文：嘘，安静！ ·下雨 ·“陈陈相因”不可取 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 连载 小离别 4 · 那一顶草帽 · 《开学第一课》观后感 · 图文：嘘，安静！ · 下雨 · “陈陈相因”不可取 18 小小作家 2016.9.5 星期一 《开学第一课》观后感 楚天都市报讯 □襄阳米公小学四（1）班 车美莹



9月1号，开学的第一天，晚上我观看了中央台的《开学第一课》。今年是长征胜利80周年，伟大的红军走过了两万五千里的长征，给了我很大的震撼！《开学第一课》中有99岁老红军胡正先在艰苦条件下提炼猪油发电的故事；有独臂将军贺炳炎的故事；有“长征婴儿”贺捷生奶奶的故事……

其中给我印象最深的是独臂将军贺炳炎，毛主席说他是唯一一个不用行军礼的战士。为什么呢？因为贺将军在长征的一次战斗中冲锋在前，被敌人的炮弹打碎了右臂。在没有麻药的情况下，贺炳炎将军的右臂被截肢。

没有红军长征的艰苦，就没有我们如今的幸福生活。我也鼓励自己，以后遇到困难，一定要敢于前进，勇于克服！好好学习，为中华之崛起而奋斗！

指导老师：王韵涵

点评：知苦方知甘，立足历史，放眼未来。





