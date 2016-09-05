广告：动向新闻连载 小离别 4那一顶草帽《开学第一课》观后感图文：嘘，安静！下雨“陈陈相因”不可取
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 第18版 小小作家
·广告：动向新闻
·连载 小离别 4
·那一顶草帽
·《开学第一课》观后感
·图文：嘘，安静！
·下雨
·“陈陈相因”不可取
楚天都市报电子版
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18 小小作家 2016.9.5 星期一
《开学第一课》观后感
    楚天都市报讯 □襄阳米公小学四（1）班 车美莹

    9月1号，开学的第一天，晚上我观看了中央台的《开学第一课》。今年是长征胜利80周年，伟大的红军走过了两万五千里的长征，给了我很大的震撼！《开学第一课》中有99岁老红军胡正先在艰苦条件下提炼猪油发电的故事；有独臂将军贺炳炎的故事；有“长征婴儿”贺捷生奶奶的故事……
    其中给我印象最深的是独臂将军贺炳炎，毛主席说他是唯一一个不用行军礼的战士。为什么呢？因为贺将军在长征的一次战斗中冲锋在前，被敌人的炮弹打碎了右臂。在没有麻药的情况下，贺炳炎将军的右臂被截肢。
    没有红军长征的艰苦，就没有我们如今的幸福生活。我也鼓励自己，以后遇到困难，一定要敢于前进，勇于克服！好好学习，为中华之崛起而奋斗！
    指导老师：王韵涵
    点评：知苦方知甘，立足历史，放眼未来。


   