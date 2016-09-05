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“陈陈相因”不可取
18
小小作家
2016.9.5 星期一
那一顶草帽
楚天都市报讯 □英山县一中高三（13）班杨炳辉
帽子，可能是最普通的东西吧。但有那么一顶帽子，它是与众不同的。
每年暑假，我都会和爷爷一起去乡下玩，爷爷带着我看他以前的老家，带我走他小时候走过的路。每次出发之前，爷爷都会把一顶大草帽扣在我头上。
最开心的是和爷爷去小河里捉鱼。乡下的小河，水清澈见底。爷爷是位捉鱼的好手，一捉一个准，但我却没有继承他的优良基因，每次看到鱼打算做出行动，却一直扑空。我感到巨大的挫败感，把竹棍和帽子扔出去，坐在河滩上生闷气。爷爷看见我这样，把我的竹棍和草帽捡回来，走到我旁边笑着说：“发什么脾气，这功力可不是一天就可以练成的，必须慢慢来。”
爷爷又把草帽扣到我的头上，让我拿起小竹棍，他手把手教我捉鱼。太阳落山时，我抓的鱼虽然不多，但我从爷爷那儿学习到的耐心却十分多。
时间慢慢流逝，我在长大，而爷爷在变老，和爷爷一起去乡下的时间越来越少，但那顶草帽还在。我每每看见它，就想起了快乐童年和爷爷对我的爱。
点评：以“草帽”为线索，记叙浓浓的爷孙情。