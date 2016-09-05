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方朵儿在当地一群12年级的中国小孩眼中，可是一个被视作“学霸”的女孩

秋天的风正掠过北美西海岸透彻的蓝天。

秋阳照耀着奈特利高中门前的大片草地。方朵儿从课间休息区敞开的玻璃窗，闻到了空气里有树林、海洋的气息。

这是中午时间，穿窗而入的阳光为休息区蒙上了一层明媚的暖色，映着满屋神情各异的孩子脸，金发、黑发、白肤、黄肤、黑肤，他们在说话、吃东西、拥抱、亲吻……喧哗声浪，汹涌着闹哄哄的青春气息。

方朵儿正坐在临窗一角，直披黑发，大眼睛，小脸蛋，灰色套头衫，有些瘦。

也有些不起眼。

但在奈特利高中一群12年级的中国小孩眼中，她可是一个被视作“学霸”的女孩。

对于“学霸”这个称号，朵儿其实觉得幽默，因为她知道自己在这儿成绩拔尖的原因：一是因为自己在国内为对付中考做了海量试题，对于考试已有一定的应对技能；二是国内中学理科难度比国外大，以自己在国内打下的理科基础，应对这儿的数学等功课比较轻松，于是可以将主要的精力花在英文、社会等人文课程上，后者也就有了起色；三是晚上在HOMESTAY与住妈一家人没什么往来，一个人待在小房间里没别的事可做，只有读书；四是不少同学在国内时成绩就较弱或者偏科或者不爱读书，所以一比，自己在这里就成了“学霸”。

虽没高看自己这“学霸”的称号，但朵儿出来留学后，确实感觉到了国内外读中学不一样的状态：在美国这边，应对高中课程、作业虽也挺忙的，晚上也常开夜车，但没有了在国内时的那种没命地与人比分数、拼名次的压迫感，没人钻牛角尖似的盯着自己的考试分数，没人整日因考试而忧心未来。在这里做作业有时做到比较晚，是因为查各类资料、分析陈述的需要，而不是因为明天要考试。在这儿，朵儿做功课之余，还能看看小说，刷刷网剧，逛逛街，周末跟着同学去西雅图、温哥华玩……再也没老妈老爸旁敲侧击“这次跌出前十名了”，“数学还只80分”，或者问“你跟哪个同学出去玩，那同学家里是干什么的”，甚至巴不得像俩看守远远地跟在后面。朵儿想，如果他们现在从中国盯过来，那么可以告诉他们：这里无论是考试分数，还是所谓的人生谋划，只要过得去，不算差，那就都算是好孩子、好学生，可没人钻牛尖角，非跑在最前面不可，就像这里的阳光特清亮，人知道开心才是前提，你们知道什么是人生的多元和宽容价值吗……呵，当然，她想象得到老妈海萍可没那么好被人说趴下，老妈会说，哎哟，小囡，所以啊，我们才让你来这里啊。

所以，在这个意义上，朵儿现在可不会简单、率性地向妈妈讨要“回家”。

明日请看：他们好像忘记了，根据寄宿协议，这个中国学生带去学校的午餐需由他们家提供





