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第15版 教卫
·图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大学
·鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明
·专家提醒：新生军训要注意防暑
·抽2毫升血可检测早期肾癌
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图文：脑瘫新生坚持独自来汉上大
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鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失
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专家提醒：新生军训要注意防暑
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抽2毫升血可检测早期肾癌
15
教卫
2016.9.5 星期一
鱼钩突然弹起 钓友眼角被钩险失明
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶通讯员马遥遥）一竿下去大鱼上钩，钓友胡先生（化名）兴奋地去捡鱼，哪知鱼钩突然弹起，扎进眼角皮肤。医生通过手术取出鱼钩，得知鱼钩距离眼球不到1毫米时，胡先生倒吸一口冷气。
56岁的胡先生家住汉口杨汊湖，有几十年垂钓经验，每周末都会开车去郊外钓鱼。这个周末，他约上几名钓友在一处鱼塘钓鱼，他第一竿下去，发现一条3斤重的鳊鱼上钩了。胡先生将鳊鱼拖到岸边的泥地上，兴奋地前去捡鱼，哪知鳊鱼不停翻滚，鱼钩突然从鱼嘴里弹出，扎进了胡先生的左眼眼角处。其他钓友发现这鱼钩不好拔出，于是帮他把鱼线剪断后，送其到武汉市中心医院后湖院区就诊。
随后，医生为他进行了眼睑切开异物取出手术，取出了鱼钩。术后，医生告诉他鱼钩离眼球不到1毫米，要是再深一点就会伤到眼球，严重的话可能会失明。
该院眼科项奕主任提醒市民，市民一旦被鱼钩伤到眼睛等部位，千万不要用力往外拔，要及时到正规医院就诊。