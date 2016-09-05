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第14版 财经
·新华保险2016年上半年业务结构持续优化
·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦
·80后很顾家 90后偏享受
·新品播报
·本周走势决定反弹能否持续
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新华保险2016年上半年业务结
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图文：餐馆老板减负 高端消费叫
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80后很顾家 90后偏享受
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新品播报
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本周走势决定反弹能否持续
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财经
2016.9.5 星期一
新品播报
楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！9月5日-8日发售理财产品，357天起点5万元，预期年化收益率4.35%。水果湖支行：武昌区水果湖步行街派出所旁。电话：87736526理财非存款，产品有风险，投资须谨慎