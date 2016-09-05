查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 财经 ·新华保险2016年上半年业务结构持续优化 ·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦 ·80后很顾家 90后偏享受 ·新品播报 ·本周走势决定反弹能否持续 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 新华保险2016年上半年业务结 · 图文：餐馆老板减负 高端消费叫 · 80后很顾家 90后偏享受 · 新品播报 · 本周走势决定反弹能否持续 14 财经 2016.9.5 星期一 新品播报 楚天都市报讯 渤海银行，理财银行！9月5日-8日发售理财产品，357天起点5万元，预期年化收益率4.35%。水果湖支行：武昌区水果湖步行街派出所旁。电话：87736526理财非存款，产品有风险，投资须谨慎





