新华保险2016年上半年业务结构持续优化图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦80后很顾家 90后偏享受新品播报本周走势决定反弹能否持续
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 第14版 财经
·新华保险2016年上半年业务结构持续优化
·图文：餐馆老板减负 高端消费叫苦
·80后很顾家 90后偏享受
·新品播报
·本周走势决定反弹能否持续
楚天都市报电子版
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14 财经 2016.9.5 星期一
新品播报
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