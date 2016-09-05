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·新品播报
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新华保险2016年上半年业务结
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图文：餐馆老板减负 高端消费叫
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80后很顾家 90后偏享受
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本周走势决定反弹能否持续
14
财经
2016.9.5 星期一
京东发布中国网上超市消费者调查报告
80后很顾家 90后偏享受
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者汪亮亮）日前，京东联手易观发布了《中国网上超市消费者行为专题研究报告（2016）》，大数据分析显示，80后和90后成为网上超市的主要消费人群，80后消费偏顾家，90后则偏享受。
数据显示，各年龄层用户在网上超市的购物行为“个性化”趋势明显。80后显示出成熟的家庭购物特征，买走了50%以上的母婴用品；90后更愿意为个护化妆买单，70后购买则集中于食品饮料。值得一提的是，90后男性、80后男性比同龄女性更爱买化妆用品，当然其中也不乏买给自己的另一半。
网上超市用户中，女性占比达到70%。虽然女性数量占优，但京东大数据显示，男性买买买时更愿意花未来的钱。以京东“白条”为例，网上超市消费者信贷用户中，男性占比比女性高20%以上，其中80后男性更为显著。京东超市上每十个订单中，就有一个80后男士在购买食品饮料或个护化妆商品中使用“白条”支付。
网络超市订单高峰期产生在“下班前”和“睡前”时段，11点、17点和23点皆为高峰。10—11点是进口零食和面膜护肤产品的单量高峰，该时段因为临近下班，工作效率不高，白领们常利用这段时间“逛超市”。
京东大数据显示，今年上半年武汉白领买得最多的是本土品牌零食——良品铺子；个护化妆品牌方面，武汉人民最爱使用国产品牌六神，最喜欢的护肤品牌是欧莱雅；同时，武汉人在尿裤品牌上更青睐美国品牌好奇。