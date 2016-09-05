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武荆高速应城至天门段 7日封闭
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本周多云为主南部偶有阵雨
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12
经济
2016.9.5 星期一
本周多云为主南部偶有阵雨
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希通讯员郭炳欢）秋老虎欲走还留，本周天气以多云为主，高温在33℃左右，南部局部会有阵雨，最低气温在25℃以下，夜间较为清凉。部分地区空气湿度较大，会有些闷热。