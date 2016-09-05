查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·广告 ·武汉电子汽车行业缺工3万人 ·武荆高速应城至天门段 7日封闭12小时 ·今起抢零元机票“免费”游东南亚 ·本周多云为主南部偶有阵雨 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · 武汉电子汽车行业缺工3万人 · 武荆高速应城至天门段 7日封闭 · 今起抢零元机票“免费”游东南亚 · 本周多云为主南部偶有阵雨 · 开奖公告 12 经济 2016.9.5 星期一 武荆高速应城至天门段 7日封闭12小时 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华）记者昨从省公安厅高速公路警察总队获悉，9月7日7时至19时，沪蓉高速公路（G42）武荆段应城至天门之间路段，封闭12个小时。

据了解，该段道路封闭是因为武荆段914KM+920处跨线天桥（位于应城境内）爆破拆除施工。届时，将对该路段实施临时交通管制措施。高速交警提醒相关车辆改走福银、沪渝、随岳、京港澳等高速，也可绕行相关国道、省道。





