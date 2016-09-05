查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 ·图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 ·图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 · 图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 · 图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 11 荆楚 2016.9.5 星期一 三狱友两天偷了130只土鸡 图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 楚天都市报讯 图为：被偷的土鸡



楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员汪雪琴唐进群）深夜专挑农户的鸡笼下手，三名狱友分工合作盗窃，两天偷了130只土鸡。应城警方凌晨蹲守，终将严某、杨某、左某3名偷鸡贼人赃并获。

2日上午5时许，应城市郎君镇居民邱某起床后发现自家鸡笼里的28只土鸡不翼而飞，鸡笼有被撬动的痕迹，他立即报了警。警方经过现场勘查，认为嫌疑人能在较短时间内盗窃成功且不被发现，使用交通工具且团伙作案的可能性比较大。

据此，办案民警调阅全镇监控视频，对案发时间段前后出现在郎君镇的车辆逐一排查，搜集破案线索。通过梳理警方发现，9月1日下午8时许，有两辆摩托车先后进入郎君镇，到次日凌晨1时许，这两辆摩托车又先后驶出，离开时两辆车的后座分别绑着铁笼和蛇皮袋。警方推断，驾驶这两辆摩托车的人有重大作案嫌疑。

确定犯罪嫌疑人的活动轨迹和作案时间后，9月2日20时许，当值班民警发现这两辆摩托车再次出现在视频监控中时，办案民警立即分别隐身在村庄入口和出入该镇必经路口蹲点守候。9月3日凌晨2时许，当嫌疑人得手后正打算驾驶摩托车离开时，被蹲守在附近的办案民警一举抓获，现场缴获被盗土鸡66只，还有斜口钳、撬杠、剪刀、螺丝刀等作案工具。

经查，3名犯罪嫌疑人分别为37岁的安陆人严某、53岁的云梦人杨某、50岁的云梦人左某，他们均有抢劫、盗窃前科，在狱中相识。通过审讯，他们对9月2日、3日连续盗窃，偷得130余只土鸡的犯罪事实供认不讳。

目前，严某、杨某、左某已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办之中。





