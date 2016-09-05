查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 ·图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 ·图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 · 图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 · 图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 11 荆楚 2016.9.5 星期一 14岁少年钓鱼遭电击 图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 楚天都市报讯 图为：村民踊跃捐款



楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员宋俊初曹庆波张秀峰）孝昌14岁少年胡超辉高压线下钓鱼遭电击，此事经本报9月1日报道后，引起了胡超辉所在的孝昌县陡山乡新街村村民们的高度关注，大家通过微信纷纷转发了这一消息。2日下午，村民自发捐款，挽救这位不幸少年的生命。

2日下午3时许，在孝昌县陡山乡新街村村民娱乐中心院内，挤满了前来献爱心的村民，捐款箱摆在一张条桌上，旁边坐着村民代表和村干部。村民代表刘兰舟说，胡超辉无钱治病的消息牵动着村里每一个村民的心，大家都决定尽上自己的一份力。不仅在家的村民都赶了过来，有些在武汉、孝感和孝昌做生意或打工的村民，也特地赶了回来。

刘兰舟当场捐款1000元，在外地从事建筑工作的胡新明也捐款1000元，乡政府工作人员捐款500元，村民李汉华、李清明、李双明、李述林、胡倩、胡宪锋等每人捐款500元，其余的村民100元、50元、30元纷纷献出了爱心。该村87岁的五保老人刘毛货，还有52岁的聋哑老人李银峰也来到了现场，每人捐款100元。

在陡山做生意的李宁倩不仅自己捐了款，还发动微信朋友圈的好友，募得3660元爱心款；在孝感做餐饮的胡威，也特地把自己在微信朋友圈里募捐的4500元现金送了过来。

下午4时10分许，捐款活动结束后，经过村民代表和村干部共同清点，全村父老乡亲为挽救14岁少年胡超辉的生命，共捐出爱心款40624元。





