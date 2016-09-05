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第11版 荆楚
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黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕
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图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元
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图文：民警凌晨智擒偷鸡贼
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荆楚
2016.9.5 星期一
14岁少年钓鱼遭电击
图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元
楚天都市报讯 图为：村民踊跃捐款
楚天都市报讯（记者刘中灿通讯员宋俊初曹庆波张秀峰）孝昌14岁少年胡超辉高压线下钓鱼遭电击，此事经本报9月1日报道后，引起了胡超辉所在的孝昌县陡山乡新街村村民们的高度关注，大家通过微信纷纷转发了这一消息。2日下午，村民自发捐款，挽救这位不幸少年的生命。
2日下午3时许，在孝昌县陡山乡新街村村民娱乐中心院内，挤满了前来献爱心的村民，捐款箱摆在一张条桌上，旁边坐着村民代表和村干部。村民代表刘兰舟说，胡超辉无钱治病的消息牵动着村里每一个村民的心，大家都决定尽上自己的一份力。不仅在家的村民都赶了过来，有些在武汉、孝感和孝昌做生意或打工的村民，也特地赶了回来。
刘兰舟当场捐款1000元，在外地从事建筑工作的胡新明也捐款1000元，乡政府工作人员捐款500元，村民李汉华、李清明、李双明、李述林、胡倩、胡宪锋等每人捐款500元，其余的村民100元、50元、30元纷纷献出了爱心。该村87岁的五保老人刘毛货，还有52岁的聋哑老人李银峰也来到了现场，每人捐款100元。
在陡山做生意的李宁倩不仅自己捐了款，还发动微信朋友圈的好友，募得3660元爱心款；在孝感做餐饮的胡威，也特地把自己在微信朋友圈里募捐的4500元现金送了过来。
下午4时10分许，捐款活动结束后，经过村民代表和村干部共同清点，全村父老乡亲为挽救14岁少年胡超辉的生命，共捐出爱心款40624元。