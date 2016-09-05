查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 ·图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 ·图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告：动向新闻 · 黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 · 图文：父老乡亲踊跃捐款4万余元 · 图文：民警凌晨智擒偷鸡贼 11 荆楚 2016.9.5 星期一 黄石及大冶重奖奥运冠军刘蕙瑕 100万元现金奖励 还有一套住房和一辆小车 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈杏兰）昨日，黄石、大冶两级政府分别召开表彰会，嘉奖在里约奥运会上夺得女子双人10米台跳水冠军的黄石健儿刘蕙瑕。

在昨日上午的表彰会上，黄石市政府奖励刘蕙瑕50万元，黄石宏维置业有限公司赠予其一套132平方米的住房，该住房位于黄石一处知名康居示范小区内，价值约90万元。

同时，黄石市政府还奖励了为该市体育运动作出贡献的其他集体和个人：奖励刘蕙瑕启蒙教练余莲鸣15万元，奖励大冶市少儿体校10万元、黄石市体育运动学校5万元。

昨日下午，刘蕙瑕来到出生地大冶，大冶市奖励了这位本土姑娘50万元，大冶汉龙汽车公司向其赠送了一辆小车。大冶市政府同时也奖励了余莲鸣教练以及大冶市业余体校。

刘蕙瑕在会上说，金牌属于260万黄石人民共同所有。她所有成绩的取得，离不开父母、教练及家乡各级领导的默默支持，正是有了这些坚强后盾的无私帮助，让她一步步登上全运会冠军、亚运会冠军、世界冠军、奥运会冠军的领奖台。她谦虚地表示，走下领奖台，一切从零开始，她将一如既往勇敢前行，回报祖国，回报家乡人民。

目前刘蕙瑕所获金牌是黄石市有史以来获得的第二枚奥运金牌，同时她也成为该市第三个奥运冠军。该市第一枚奥运金牌获得者为程菲和李珊珊，两人于2008年在北京奥运会上双双荣获女子体操团体冠军。

该市目前已为奥运冠军刘蕙瑕建立个人档案，8月16日，黄石市档案局工作人员前往刘蕙瑕位于大冶的家中，收集了刘蕙瑕从小到大的照片以及参加各种比赛、训练、学习的文字资料和音视频资料，作为“名人档案”留存。





