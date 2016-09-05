查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告 ·公益律师助其认定工伤获赔19万 ·俩保安上班打架被辞退 ·接送学生车辆应即停即走 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · 公益律师助其认定工伤获赔19万 · 俩保安上班打架被辞退 · 接送学生车辆应即停即走 10 法治 2016.9.5 星期一 开学季道路拥堵 交警吁请—— 接送学生车辆应即停即走 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员张鹏张勇）上周迎来开学季，早晚高峰期道路拥堵指数环比前一周小幅上升约3%，全市过江桥梁交通总量环比前一周上升近2%。昨日，武汉交管部门分析称，本周高校学生仍在陆续返校，交通总量将稳中有升。

本周没有新增重要占道施工项目。本周天气以晴为主，气温维持在30℃左右，对道路通行影响较小。

预计本周最拥堵的10条道路是：珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（进入光谷广场方向）、珞喻路（由西向东）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、关山大道（大学园路至珞喻路）、珞狮路辅路（由南向北）、光谷大道（光谷二路至珞喻东路）、青年路（利济北路至发展大道）、书城路（南湖大道至雄楚大道）、中山路（梅家山立交至临江大道）。

上周道路异常拥堵多为交通事故和道路施工引起，学校开学将加剧事故形成的堵塞。交警呼吁驾驶员在学校周边道路谨慎行驶，接送学生的家长即停即走，不要双排停车。交警将继续开展护学行动并加强停车管理。





