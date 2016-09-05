查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第10版 法治
·广告
·公益律师助其认定工伤获赔19万
·俩保安上班打架被辞退
·接送学生车辆应即停即走
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 荆楚
第12版 : 经济
第13版 : 养生
第14版 : 财经
第15版 : 教卫
第16版 : 跑腿
第17版 : 楚动
第18版 : 小小作家
第19版 : 体育
第2版 : 聚焦G20杭州峰会
第20版 : 文娱
第21版 : 广告
第22版 : 书香
第23版 : 读吧
第24版 : 影集
第3版 : 聚焦G20杭州峰会
第4版 : 综合
第5版 : 关注
第6版 : 调查
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 专版
·
广告
·
公益律师助其认定工伤获赔19万
·
俩保安上班打架被辞退
·
接送学生车辆应即停即走
10
法治
2016.9.5 星期一
开学季道路拥堵 交警吁请——
接送学生车辆应即停即走
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员张鹏张勇）上周迎来开学季，早晚高峰期道路拥堵指数环比前一周小幅上升约3%，全市过江桥梁交通总量环比前一周上升近2%。昨日，武汉交管部门分析称，本周高校学生仍在陆续返校，交通总量将稳中有升。
本周没有新增重要占道施工项目。本周天气以晴为主，气温维持在30℃左右，对道路通行影响较小。
预计本周最拥堵的10条道路是：珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（进入光谷广场方向）、珞喻路（由西向东）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、关山大道（大学园路至珞喻路）、珞狮路辅路（由南向北）、光谷大道（光谷二路至珞喻东路）、青年路（利济北路至发展大道）、书城路（南湖大道至雄楚大道）、中山路（梅家山立交至临江大道）。
上周道路异常拥堵多为交通事故和道路施工引起，学校开学将加剧事故形成的堵塞。交警呼吁驾驶员在学校周边道路谨慎行驶，接送学生的家长即停即走，不要双排停车。交警将继续开展护学行动并加强停车管理。