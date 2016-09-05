广告公益律师助其认定工伤获赔19万俩保安上班打架被辞退接送学生车辆应即停即走
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 第10版 法治
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·公益律师助其认定工伤获赔19万
·俩保安上班打架被辞退
·接送学生车辆应即停即走
楚天都市报电子版
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10 法治 2016.9.5 星期一
开学季道路拥堵 交警吁请——
接送学生车辆应即停即走
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者吴昌华通讯员张鹏张勇）上周迎来开学季，早晚高峰期道路拥堵指数环比前一周小幅上升约3%，全市过江桥梁交通总量环比前一周上升近2%。昨日，武汉交管部门分析称，本周高校学生仍在陆续返校，交通总量将稳中有升。
    本周没有新增重要占道施工项目。本周天气以晴为主，气温维持在30℃左右，对道路通行影响较小。
    预计本周最拥堵的10条道路是：珞狮路（文治街至街道口）、民族大道（进入光谷广场方向）、珞喻路（由西向东）、唐家墩路（姑嫂树路至新华路）、关山大道（大学园路至珞喻路）、珞狮路辅路（由南向北）、光谷大道（光谷二路至珞喻东路）、青年路（利济北路至发展大道）、书城路（南湖大道至雄楚大道）、中山路（梅家山立交至临江大道）。
    上周道路异常拥堵多为交通事故和道路施工引起，学校开学将加剧事故形成的堵塞。交警呼吁驾驶员在学校周边道路谨慎行驶，接送学生的家长即停即走，不要双排停车。交警将继续开展护学行动并加强停车管理。


   