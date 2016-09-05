查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告 ·公益律师助其认定工伤获赔19万 ·俩保安上班打架被辞退 ·接送学生车辆应即停即走 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · 公益律师助其认定工伤获赔19万 · 俩保安上班打架被辞退 · 接送学生车辆应即停即走 10 法治 2016.9.5 星期一 俩保安上班打架被辞退 其中一保安受伤打官司索赔被驳回 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓）保安童某上班时间与同事打架斗殴受伤，被所在物业公司辞退，童某不服，提起诉讼要求公司支付5万元经济补偿金。昨悉，武汉中院二审判决驳回了童某这一诉请。

童某原是汉正街一家物业公司保安。2015年7月7日，童某与另一保安毛某因琐事发生肢体冲突，被毛某打伤。一个月后，公司以严重违反工作纪律为由，将双方一并解除了劳动关系。

2015年8月31日，童某向硚口区劳动人事争议仲裁委申请仲裁，请求裁决该物业公司因违法解除劳动关系应向其支付5万元经济补偿金等。仲裁后，童某不服，又提起诉讼将该物业公司告上法庭。

今年1月，硚口区法院审理后认为，童某和毛某系打架斗殴，双方均动手攻击对方，只不过童某不敌毛某倒地受伤。两名保安在工作时间、工作场所发生肢体冲突，对外势必造成相当恶劣影响，降低众多商户对物业公司的评价。如果物业公司不能对两人做出处理，既无法摆脱众商户对物业公司的负面评价，又不能对公司其他员工进行有效管理，对企业殊为不公。法院认为该物业公司解除劳动合同的行为合法，无须向童某支付经济赔偿，一审判决童某与该物业公司于2007年7月至2015年8月存在劳动关系，该物业公司协助童某办理失业保险领取手续，驳回童某的其他诉讼请求。

童某不服提起上诉。武汉中院二审判决驳回其上诉，维持原判。





