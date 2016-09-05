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公益律师助其认定工伤获赔19万
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接送学生车辆应即停即走
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法治
2016.9.5 星期一
90后女白领下班途中遭车祸 公司未给她办社保
公益律师助其认定工伤获赔19万
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲）女青年小赵下夜班途中被轿车撞成伤残，司机在赔付医疗费后无力再赔。就在小赵一筹莫展时，所幸得到本报公益律师的指点和帮助，才得以解决后顾之忧。昨悉，经江岸区法院调解，所在公司赔付了小赵19万元。
小赵今年24岁，从江汉平原考到武汉，大学毕业后在汉口江滩附近一公司做文员，经常加班，公司没为她办理社保。
2014年11月的一天，小赵下夜班步行回家途中，突然被身后一辆小轿车撞倒，颈肩部均骨折，落下残疾。肇事司机经济条件不好，只买了交强险，承担了部分医疗费，再无力赔偿。小赵的伤残补助没有着落，全家人一筹莫展。
去年，小赵慕名找到武汉市五一劳动奖章获得者、武汉市民之家法律顾问朱宏伟律师。朱律师帮她分析案情时指出，小赵是在上下班途中遭遇的车祸，可以走工伤程序，向单位主张赔偿损失。又替她申请了法律援助手续，指导她办理了工伤认定手续。
2015年8月，小赵经武汉市劳动能力鉴定委员会认定为工伤，8级伤残，用人单位应赔偿近20万元。该公司拖着不赔，公益律师朱宏伟又将该公司先后告上仲裁庭和法院，要求支付小赵因公受伤的各项损失近20万元。
昨悉，在公益律师的斡旋下，江岸区法院经反复调解，该公司同意一次性支付小赵各项损失19万元。昨日，小赵告诉记者，她拿到了赔款。