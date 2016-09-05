查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告 ·公益律师助其认定工伤获赔19万 ·俩保安上班打架被辞退 ·接送学生车辆应即停即走 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · 公益律师助其认定工伤获赔19万 · 俩保安上班打架被辞退 · 接送学生车辆应即停即走 10 法治 2016.9.5 星期一 90后女白领下班途中遭车祸 公司未给她办社保 公益律师助其认定工伤获赔19万 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓通讯员陈汉君贺玲）女青年小赵下夜班途中被轿车撞成伤残，司机在赔付医疗费后无力再赔。就在小赵一筹莫展时，所幸得到本报公益律师的指点和帮助，才得以解决后顾之忧。昨悉，经江岸区法院调解，所在公司赔付了小赵19万元。

小赵今年24岁，从江汉平原考到武汉，大学毕业后在汉口江滩附近一公司做文员，经常加班，公司没为她办理社保。

2014年11月的一天，小赵下夜班步行回家途中，突然被身后一辆小轿车撞倒，颈肩部均骨折，落下残疾。肇事司机经济条件不好，只买了交强险，承担了部分医疗费，再无力赔偿。小赵的伤残补助没有着落，全家人一筹莫展。

去年，小赵慕名找到武汉市五一劳动奖章获得者、武汉市民之家法律顾问朱宏伟律师。朱律师帮她分析案情时指出，小赵是在上下班途中遭遇的车祸，可以走工伤程序，向单位主张赔偿损失。又替她申请了法律援助手续，指导她办理了工伤认定手续。

2015年8月，小赵经武汉市劳动能力鉴定委员会认定为工伤，8级伤残，用人单位应赔偿近20万元。该公司拖着不赔，公益律师朱宏伟又将该公司先后告上仲裁庭和法院，要求支付小赵因公受伤的各项损失近20万元。

昨悉，在公益律师的斡旋下，江岸区法院经反复调解，该公司同意一次性支付小赵各项损失19万元。昨日，小赵告诉记者，她拿到了赔款。





