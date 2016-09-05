查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 专版 ·图文：“学生饮用奶计划”为中国梦奠定健康基础 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：“学生饮用奶计划”为中国 9 专版 2016.9.5 星期一 图文：“学生饮用奶计划”为中国梦奠定健康基础 ——全国2200万学生在校饮用学生奶 楚天都市报讯 □楚天都市报记者 周治涛



金秋九月，告别欢笑声声的暑假，孩子们又将投入到紧张的学习生活中。作为家长，除了勉励孩子勤奋学习，有没有想过，如何帮助孩子保持健康的体魄，舒缓学习压力，调整到最好的学习状态？

记者探访发现，新学期伊始在各地中小学，家长纷纷选择了为孩子准备一份学生奶。而对正处于生长发育阶段的中小学生来说，每天饮用适量的牛奶，正是合理加强营养最为简单有效的方法。



关键词：改变



2016年8月20日，全国卫生与健康大会提出：全面加强幼儿园、中小学的卫生与健康工作，加强健康知识宣传力度，有针对性地实施贫困地区学生营养餐或营养包行动，保障学生生长发育，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

实施“学生饮用奶计划”为实现中国梦奠定健康基础，青少年是建设中国特色社会主义的中坚力量，做好“学生营养改善计划”这一利民工程，推行“学生饮用奶计划”，除了政府主导、部门支持外，更应引起全社会的广泛关注。

早在2011年，国务院启动农村义务教育“学生营养改善计划”，明确将学生饮用奶作为“营养改善计划”食品之一。目前，全国已有31个省（市）区、660个城市、6万多所学校的近2200万学生在校饮用学生奶。学生营养改善工作得到各级政府和全社会的高度重视与关注，也受到学校师生和家长的普遍好评。

实施“学生饮用奶计划”，是促进学生营养健康的一项十分重要的干预措施，如何让学生“喝得更安全，喝得更有营养”，一直是开展该项计划的核心内容，深受全社会关注。



关键词：健康



刚刚过去的暑假，同济医院对160余位孩子（6-17岁）体检，发现高尿酸血症有48位，占30%；高脂血症有31位，占19.4%;高血压有6位，占3.7%。

同济医院专家介绍，孩子们一般都喜欢快餐、碳酸饮料和方便面等高盐、高脂肪、高糖和含有咖啡因的食品。吃一顿快餐，摄入的盐分是专家建议每日最高摄盐量的两倍多，有些快餐食品含盐量甚至跟海水一样高！

另一方面，受中国人饮食习惯等因素的影响，很多家长却无法保证上课学生的早餐质量，相当比例的学生在上午第二节课后，都出现不同程度的血糖降低，从而影响上课注意力和学习成绩，甚至影响孩子的生长发育。

世界卫生组织推荐青少年钙摄入量，应保证每日1200毫克至1500毫克；中国营养学会建议儿童和青少年的钙摄入量是4岁至10岁每天800毫克，11岁至17岁每天1000毫克。实际上，我国儿童青少年的钙摄入量只达到建议量的30%至40%，这与我国青少年膳食中缺少牛奶类食品有直接关系。

因此，为学生们提供一包优质牛奶，不仅能保障他们发育所需的营养及能量，还使他们的听课注意力更加集中。实践证明，坚持每日在校饮用“学生奶”，对有效改善学生营养状况、促进学生健康成长起到了积极促进作用。



关键词：权威



2000年，经国务院领导批准，农业部、原国家发展计划委员会、教育部、财政部、原卫生部、原国家质量技术监督局、原国家轻工业局联合启动实施国家“学生饮用奶计划”。这是一项在全国中小学校实施的学生营养改善专项计划，该项国家营养干预计划旨在通过在课间向在校中小学生提供一份优质牛奶，以提高他们的身体素质并培养他们合理的膳食习惯，促进中小学生发育成长、提高中小学生的健康水平。

事实上，学生奶计划，同样受到世界各国的关注。美国在20世纪30年代就开展了“三杯奶运动”，1946年又颁布了《国家学生午餐法》。二战过后日本政府提出“一杯牛奶可以强壮一个民族”的口号，在政府推动下，每个中小学生在课间都能喝上一杯牛奶。20世纪六七十年代,比利时、荷兰、德国、法国、葡萄牙等有饮用牛奶传统的西方国家正式实施学生奶计划，饮用牛奶变得更加普及。据联合国粮农组织最新统计，目前世界上推行学生奶计划的国家已达62个，其中发达国家与发展中国家大体占了一半。

在我国，国家“学生饮用奶计划”实施16年来，通过宣传饮奶营养知识、开展饮奶与健康教育，规范入校的组织和校内操作，加强学生饮用奶生产的监督管理、提升奶源质量安全水平等一系列措施，使国家“学生饮用奶计划”发展从无到有、从小到大，实施范围从城市到乡村、从最发达地区到最贫困地区，对改善提高中小学生的健康水平发挥了重要作用。



关键词：安全



蒙牛集团定期举行家长开放日、饮奶+运动、公益捐赠等活动，推广中小学生每天一盒奶计划。

记者走访定点生产企业——蒙牛集团，根据《国家“学生饮用奶计划”推广管理办法（试行）》对生产企业和实施学校，从奶源基地、生产加工、配送服务、规范饮用等均作出了严格规定。蒙牛乳业作为获得学生奶定点生产的企业，从奶源、生产、规范入校“三位一体”进行管理。蒙牛学生奶甄选指定的优质专属牧场奶源；采用瞬时超高温灭菌技术和无菌包装；在整个生产过程中设置了严格的检测监管标准，每一包“学生奶”出厂前都要经过7天的保温实验和严格的产品检测才能配送到学校。

蒙牛在校内一直坚持通过普及宣传营养知识、开展营养与健康教育，规范校内饮奶流程操作，从征订、配送、储存、领取、分发、饮用、回收的全过程，设定了独有的系统管理流程及规范标准，并明确各相关人员工作职责，使孩子们每天都吃的安全、吃的营养、吃的健康，多年来从未发生过食品安全事故。

正如蒙牛集团全国学生奶项目总监张建国说的那样：“我们要用最好的奶源、最高品质的产品、最负责任的工作态度来做好这项民心工程”。新学期伊始，蒙牛集团将继续为学生提供“安全、营养、方便、健康”的学生饮用奶，力求为孩子们送去营养与安全，助力学生健康成长！”





