查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·“开车的朋友急着去奔丧” ·图文：不会游泳的路人下水救起她 ·洒水车客串消防车将它扑灭 ·手链断裂欲修补顾客店员起冲突 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · “开车的朋友急着去奔丧” · 图文：不会游泳的路人下水救起她 · 洒水车客串消防车将它扑灭 · 手链断裂欲修补顾客店员起冲突 8 现场 2016.9.5 星期一 手链断裂欲修补顾客店员起冲突 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌王永胜）K金手链断裂，顾客到珠宝店讨说法时，与店方产生冲突，店员家属也参与其中。昨日，在冲突中受伤的欧阳先生仍在医院观察治疗。

前日上午，楚天都市报记者来到天佑医院，伤者欧阳先生还躺在重症病房。医生介绍，其头部有脑震荡，鼻子受轻伤，其他部位有挫伤。

伤者的二妹妹欧阳女士表示，今年6月，小妹花2000多元，在丁字桥南路维佳佰港城1楼周六福珠宝店，买了条K金手链送母亲，最近手链突然断裂。9月2日，她和姐姐带母亲到店里，商讨修补解决的办法，与店员发生口角。随后她哥哥前来，被一陌生男子打伤，她和母亲也被打。

珠宝店工作人员蔡女士称，当时，她的同事告诉顾客手链需送厂返修，顾客没同意。她过去协调没有成功，发生口角，她的头部被用雨伞打。随后，顾客的一名男家属赶到，她因害怕出事，就喊了自己的丈夫前来，丈夫与顾客交涉中发生肢体冲突。

珠宝店负责人刘先生表示，冲突双方都有责任，店里将为欧阳女士更换新手链，并让蔡女士到医院看望道歉。洪山警方已介入调查。





