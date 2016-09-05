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手链断裂欲修补顾客店员起冲突
8
现场
2016.9.5 星期一
手链断裂欲修补顾客店员起冲突
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌王永胜）K金手链断裂，顾客到珠宝店讨说法时，与店方产生冲突，店员家属也参与其中。昨日，在冲突中受伤的欧阳先生仍在医院观察治疗。
前日上午，楚天都市报记者来到天佑医院，伤者欧阳先生还躺在重症病房。医生介绍，其头部有脑震荡，鼻子受轻伤，其他部位有挫伤。
伤者的二妹妹欧阳女士表示，今年6月，小妹花2000多元，在丁字桥南路维佳佰港城1楼周六福珠宝店，买了条K金手链送母亲，最近手链突然断裂。9月2日，她和姐姐带母亲到店里，商讨修补解决的办法，与店员发生口角。随后她哥哥前来，被一陌生男子打伤，她和母亲也被打。
珠宝店工作人员蔡女士称，当时，她的同事告诉顾客手链需送厂返修，顾客没同意。她过去协调没有成功，发生口角，她的头部被用雨伞打。随后，顾客的一名男家属赶到，她因害怕出事，就喊了自己的丈夫前来，丈夫与顾客交涉中发生肢体冲突。
珠宝店负责人刘先生表示，冲突双方都有责任，店里将为欧阳女士更换新手链，并让蔡女士到医院看望道歉。洪山警方已介入调查。