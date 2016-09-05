查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·“开车的朋友急着去奔丧” ·图文：不会游泳的路人下水救起她 ·洒水车客串消防车将它扑灭 ·手链断裂欲修补顾客店员起冲突 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · “开车的朋友急着去奔丧” · 图文：不会游泳的路人下水救起她 · 洒水车客串消防车将它扑灭 · 手链断裂欲修补顾客店员起冲突 8 现场 2016.9.5 星期一 小区垃圾堆蹿起熊熊大火 洒水车客串消防车将它扑灭 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌黄士峰）昨日中午，江夏区藏龙大道易家龙臣小区内，一个建筑垃圾堆突然起火，幸被及时扑灭。

昨日下午2时30分许，楚天都市报记者来到现场时，火已经扑灭。这个垃圾堆紧挨着小区的围墙和侧门，长约3米、宽约1.5米，上面还有青烟冒出。

2栋居民谭先生介绍，昨日中午12时40分许，他正在家内玩电脑，突然听见楼下传来爆炸声。跑到阳台上一看，楼下垃圾堆正在燃烧，冒出约2米高的熊熊大火，火中有疑似电视机的物品在爆炸。不久，物业的洒水车开来，迅速将火扑灭。

也有居民反映，物业清理垃圾不及时，采取焚烧的办法处理。他们怀疑起火是物业所为。

小区物业负责人周先生表示，此处为建筑垃圾集中堆放点，可以装两车时就清理一次，起火绝对不是物业所为。他们怀疑是有业主不小心点燃的，以后将加强巡查。





