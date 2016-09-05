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 第8版 现场
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·洒水车客串消防车将它扑灭
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.5 星期一
小区垃圾堆蹿起熊熊大火
洒水车客串消防车将它扑灭
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌黄士峰）昨日中午，江夏区藏龙大道易家龙臣小区内，一个建筑垃圾堆突然起火，幸被及时扑灭。
    昨日下午2时30分许，楚天都市报记者来到现场时，火已经扑灭。这个垃圾堆紧挨着小区的围墙和侧门，长约3米、宽约1.5米，上面还有青烟冒出。
    2栋居民谭先生介绍，昨日中午12时40分许，他正在家内玩电脑，突然听见楼下传来爆炸声。跑到阳台上一看，楼下垃圾堆正在燃烧，冒出约2米高的熊熊大火，火中有疑似电视机的物品在爆炸。不久，物业的洒水车开来，迅速将火扑灭。
    也有居民反映，物业清理垃圾不及时，采取焚烧的办法处理。他们怀疑起火是物业所为。
    小区物业负责人周先生表示，此处为建筑垃圾集中堆放点，可以装两车时就清理一次，起火绝对不是物业所为。他们怀疑是有业主不小心点燃的，以后将加强巡查。


   