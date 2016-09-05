查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·“开车的朋友急着去奔丧” ·图文：不会游泳的路人下水救起她 ·洒水车客串消防车将它扑灭 ·手链断裂欲修补顾客店员起冲突 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · “开车的朋友急着去奔丧” · 图文：不会游泳的路人下水救起她 · 洒水车客串消防车将它扑灭 · 手链断裂欲修补顾客店员起冲突 8 现场 2016.9.5 星期一 女孩在江夏水库护坡上玩 不慎踩青苔滑落水中 图文：不会游泳的路人下水救起她 楚天都市报讯 图为：昨日下午，事发水库的台阶和护坡上，仍有不少人在玩耍



楚天都市报讯（记者张皓）昨日上午，江夏区二山海水库边，一名小女孩在玩耍时不慎滑落水中。一位并不会游泳的路人，通过附近台阶下到水中，绕到小女孩身后，机智地将其救起。

遇险女孩小名妞妞，今年13岁，刚上初一。其母刘女士告诉楚天都市报记者，昨日上午，她开车带着儿女来到水库郊游。水库大堤内侧是一道斜坡，站在斜坡上玩的妞妞，突然踩到青苔，滑落到水中。刘女士伸手去拉没能拉住，妞妞呛水后漂离岸边……“救命啊，救命啊！”刘女士说，她不会游泳，当时急得大哭。这时，一位拎着水桶准备来取水的中年男子，见状将手机丢到护坡上，衣服都没来得及脱，便下到水中，将妞妞推到岸边。刘女士则绕到旁边的平台上，找来一根杆子让女儿抓住，这才救了起来。“那位好心人上岸后，浑身直哆嗦。”刘女士感觉十分过意不去。当时她自己吓蒙了，都没好好致谢。看到救人者开车离去，她才反应过来，开车追上去，留下了对方的电话。

这位救人男子名叫刘继勇，今年42岁，是湖北省公共资源交易中心的一名员工。记者联系上他时，他已经回家换上了衣服。刘继勇说，当时他们一家三口也在郊游。看到小女孩落水时，他很紧张，因为自己七八岁时在乡下也溺过水，差点淹死。“我有些怕水，又不能眼睁睁看着小女孩在水中挣扎，见死不救。我想了想，不能从落水处营救，这样自己也爬不上湿滑的岸边，万一被女孩抱住，两人都无法脱身。”理性判断后，刘继勇顺着台阶下到水中，走到妞妞背后，将她往岸边推，随后和其母一起将她救上岸。

刘女士说，他们是河南人，在纸坊做点小生意。昨日中午回家后，其丈夫得知此事，当即给刘继勇打电话表示感谢，想请他吃饭，可惜被婉拒。“我们希望，借楚天都市报感谢救命恩人，祝好人一生平安！”





