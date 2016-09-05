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 第8版 现场
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楚天都市报电子版
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8 现场 2016.9.5 星期一
车祸后司机迅速离开 车主事后解释称
“开车的朋友急着去奔丧”
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓）前日，一辆私家车与一辆出租车相撞后，私家车司机迅速离开了现场。事后，车主称开车的是其朋友，当时因急着奔丧才离开。
    出租车司机褚师傅介绍，前日凌晨3时许，他驾车在汉口沿江大道马可孛罗酒店门前准备调头时，车后一辆本田轿车快速驶来，撞上出租车头部。对方司机是一个小伙子，下车后走路有点晃。褚师傅打电话报警时，没想到小伙子拦了一辆出租车离开了。他上前发现，车内有酒气，“我怀疑他酒驾。”
    楚天都市报记者联系上本田车主，他称新车才买了三个月，当晚借给朋友在开。前日凌晨，朋友正赶着去奔丧，清晨五六点就要出殡，所以出事后先行离开了。
    记者提出想联系当事司机，车主没有提供电话。车主称，他已陪朋友去了交通大队和停车场，因为是周末，没有找到人，周一再去。
    江岸区交通大队法制科相关专家介绍，交通事故发生后，当事司机应履行法定程序，接受警方调查。除非有伤亡情况需要及时送医，否则不能随便借故离开现场。此事在双方存在异议的情况下，褚师傅可要求本田司机留下，否则可按逃逸追责。
    目前，此事正在进一步调查处理中。


   