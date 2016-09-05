查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 现场 ·广告 ·“开车的朋友急着去奔丧” ·图文：不会游泳的路人下水救起她 ·洒水车客串消防车将它扑灭 ·手链断裂欲修补顾客店员起冲突 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 广告 · “开车的朋友急着去奔丧” · 图文：不会游泳的路人下水救起她 · 洒水车客串消防车将它扑灭 · 手链断裂欲修补顾客店员起冲突 8 现场 2016.9.5 星期一 车祸后司机迅速离开 车主事后解释称 “开车的朋友急着去奔丧” 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者张皓）前日，一辆私家车与一辆出租车相撞后，私家车司机迅速离开了现场。事后，车主称开车的是其朋友，当时因急着奔丧才离开。

出租车司机褚师傅介绍，前日凌晨3时许，他驾车在汉口沿江大道马可孛罗酒店门前准备调头时，车后一辆本田轿车快速驶来，撞上出租车头部。对方司机是一个小伙子，下车后走路有点晃。褚师傅打电话报警时，没想到小伙子拦了一辆出租车离开了。他上前发现，车内有酒气，“我怀疑他酒驾。”

楚天都市报记者联系上本田车主，他称新车才买了三个月，当晚借给朋友在开。前日凌晨，朋友正赶着去奔丧，清晨五六点就要出殡，所以出事后先行离开了。

记者提出想联系当事司机，车主没有提供电话。车主称，他已陪朋友去了交通大队和停车场，因为是周末，没有找到人，周一再去。

江岸区交通大队法制科相关专家介绍，交通事故发生后，当事司机应履行法定程序，接受警方调查。除非有伤亡情况需要及时送医，否则不能随便借故离开现场。此事在双方存在异议的情况下，褚师傅可要求本田司机留下，否则可按逃逸追责。

目前，此事正在进一步调查处理中。





