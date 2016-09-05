查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 调查 ·图文：江城部分路面临时钢板存隐患 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：江城部分路面临时钢板存隐 6 调查 2016.9.5 星期一 有的移位翘角坑车辆 有的咣当响噪音扰民 图文：江城部分路面临时钢板存隐患 城管交管部门表示将督促整改 市民遇上述问题可打12319反映 楚天都市报讯 图为：汉阳麒麟路上铺的钢板，汽车碾过时发出的噪音十分扰民

图为：救护车被坑 读者供图

图为：施工人员对钢板进行加固处理

图为：钢板翘起，对过往车辆形成威胁



楚天都市报记者张皓刘孝斌 摄影：楚天都市报记者曲严黄士峰魏铼



目前，武汉三镇街头有很多路段在施工，不少坑洞路面都铺有临时钢板方便行车。近日，多位市民向本报反映，路面上的这些钢板，有的移位露出深坑，时有车辆不小心陷入，车胎破损；有的被车辆碾压后，发出咣当的噪音，影响路边居民夜间休息；有的边角翘起，一不小心就有可能戳破车胎，带倒骑车人……

对此，记者探访了江城多处路段，发现情况确有发生。针对这一问题，武汉市城管和交管部门表示，将督促施工单位整改，并加强日常巡查。



【探访】

钢板移位 救护车陷坑里



昨日凌晨4时许，武汉市急救中心的一辆救护车在去接病人途中，路过洪山区雄楚大道一铺设钢板的路面时，由于钢板移位，露出下面的大坑，救护车躲避不及时，陷了进去。

昨日上午8时50分许，记者赶到事发现场时，救护车已被移到路边，救护车前部大梁上有撞痕，驾驶位置的安全气囊已经打开。由于右前轮胎被扎破，修车师傅正在更换轮胎。

记者现场看到，该处路面上铺设着5块钢板，车辆通过钢板时都是减速慢行，发出很大的声响。有工人正在用钻机打孔，并用铆钉固定钢板。工人介绍，路面出事之后，他们接到水务集团通知，前来对钢板进行加固。

救护车上的担架员郑师傅介绍，接到急救电话后，救护车赶着去接病人，没想到路上的钢板移动到了一边，露出一个一米见方的坑，救护车躲避不及，车头陷了进去，右前胎也被扎破。幸运的是，车上的人均无大碍。

郑师傅说，事情发生后，司机第一时间报告给了总台，然后总台调派其它车辆和组员前去接送病人。后来他们联系了附近的吊车，早上7时30分左右，才将救护车从坑内吊出，转移到路边。



咣当扰民 居民无法安睡



这些路面上的钢板，大小车辆经过时，不断发出咣当的声响，特别是晚上，附近居民常常被吵得无法入睡。

前日上午，记者来到居民反映钢板咣当声扰民的汉阳麒麟路。从汉阳大道路口往二环线方向步行，100多米长的路段上，有五处共计26块大钢板，每块钢板长约四五米，宽约两米。因为很多钢板被压变了形，小车经过时还好，像公汽这样的大型车辆经过时，咣当声此起彼伏，声如响雷。

记者观察发现，因为途经车辆众多，钢板发出的咣当声，每分钟达到数十次。

马路两边，分别是汉阳区工商分局宿舍和原汉阳区第二印染厂宿舍，共有10多栋居民楼。说起这些路面上的钢板，居民们都是心烦不已。“钢板铺了有两三天了，第一晚，我根本没有睡着，还以为是打雷。”家住印染厂宿舍七栋3门的曲女士说，第一天天亮后，她才发现是路上铺了钢板。

1门住户离路边最近。居民王女士告诉记者，她家离路面钢板的直线距离只有二三十米远，夜间车辆碾压钢板发出的噪音让她有些受不了，久久无法入睡。



边角翘起 车辆行人担心



昨日下午，记者在武昌区徐东大街与团结大道路口看到，这里由于地铁8号线等施工，路面上也铺设了不少钢板。记者发现，机动车沿团结大道直行，从杨园南路向秦园东路方向行驶时，在十字路口的路中间，有一块钢板。钢板的一个角明显向上翘起，只有两个铆钉将钢板固定着。向秦园东路方向再前行约5米，路面上铺设有3块钢板，钢板已松动，透过钢板边沿的缝隙，可以看见下面的坑。车辆走在钢板上，碾压出的声音特别大。

沿徐东大街直行，经过团结大道路口不久，由于施工需要，道路临时由直线改成弯路。不到10米长的路面上，横铺着多块钢板。其中，至少有3块钢板的一角或者两个角向上翘起。

在附近上班陈先生称，现在每天开车经过这个路口，都得比以前慢，因为路上多处铺设有钢板。跑快了，怕边角翘起的钢板扎到轮胎，或者侧翻。

另外，在东西湖区常青花园中路，因为地铁施工路中隔断，在9村和11村的两个路口，都铺有钢板。而11村路口的钢板较大，有的钢板边角翘起有七八厘米高，很容易戳破过往车辆的轮胎。居民罗女士说，特别是夜间骑电动车，如果不小心撞上了，后果不堪设想。



【回应】

相关施工单位表示整改 遇上述问题可打12319反映



对于雄楚大道上救护车陷入大坑一事，武汉市水务集团负责此处自来水管线施工的负责人袁先生表示，此处钢板是配合道路改造，进行自来水管道迁移时，根据施工需要临时铺设的。

袁先生介绍，工作人员最近曾对此路面下的管道进行过施工，后来将钢板固定铺好。但因雄楚大道上渣土车比较多，行驶速度较快，在不断的震荡中钢板移位，最终导致救护车陷入。他们已安排工作人员使用铆钉将钢板固定，防止钢板位移。以后将安排工作人员加强巡查。如果发现钢板发生松动，就再次加固。

对于汉阳麒麟路上的钢板扰民问题，汉阳城管委表示，该处路面正在维修，为了缓解交通压力，拆除围挡后铺设了钢板，目前，他们已督促施工单位采取降噪措施，待路面干透后，将撤走钢板，彻底解决噪音问题。

常青花园社区管理办城管科工作人员介绍，上述两个路口，因为施工车辆重压，导致路面破损或塌陷，因此铺上了钢板。他们已通知施工单位平整钢板边角，加固铆钉。待今年底施工结束，便会修复路面，撤走钢板。

徐东大街与团结大道路口8号线的相关施工负责人表示，钢板最开始铺设时都焊接在地上，然后使用铆钉加固。但是每天的车流量特别大，钢板在不断碾压中会松动，晚上将安排工人对所有钢板进行加固，以后将经常巡查。

武汉市交警局有关负责人介绍，平时交警在路面巡查时，也会注意钢板的隐患，如果发现钢板移位、变形、翘角等交通安全隐患及扰民问题，也会督促施工单位整改，对钢板进行更换、复原或者加固、加垫防止噪音。市民遇到上述钢板问题，可以直接拨打122报警。

武汉市城管委有关负责人表示，市民如果遇到上述钢板问题，也可向12319城管热线反映，辖区城管部门也会及时前往查看，联系并督促施工单位进行整改，消除安全和扰民隐患。





