查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼 ·农业创业也要“不忘初心” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼 · 农业创业也要“不忘初心” 5 关注 2016.9.5 星期一 农业创业也要“不忘初心” 楚天都市报讯 数百元一斤的香菇、10多元一个的猕猴桃、50元一瓶的自制牛肉酱……楚天都市报记者发现，随着农业创业人群的增加、营销渠道的多元化，奢侈农产品越来越多，让人有一种“乱花渐欲迷人眼”的感觉。

这些农产品为什么卖这么贵？到底有没有人买？

种水稻的朱文江说，别看自己的米两三百元一斤，但一亩仅能产出200多斤，加上它只能在高海拔的山间冷浸梯田生长，适种区域十分有限，无法规模推广，生产中又无法使用机械，人力成本很高，综合种种因素，只有靠“天价”才能保证盈利。

种红薯的周德顺掰着指头给记者算了一笔账：“普通红薯亩产4000斤以上，而我种的优质红薯亩产600斤左右，精选的一等红薯更是只有六七十斤。现在土地流转成本、劳动力成本越来越高，不卖这个价我就亏了。我觉得只要产品质量好，就贵得有道理。”

养鸡的荣启红经历过从“天价”到“高价”的转变，他认为，产品质量好自然可以卖贵一点，但如果贵得太离谱，消费者就会不买账，“质量优是核心竞争力，但鸡蛋毕竟是普通农产品，价格太高也会有价无市。”

“我认为太多奢侈农产品的出现，对农业和农业创业都不是一件有利的事情。”武汉大学创业导师彭胜伟说，不少农产品在营销上，靠讲故事和造噱头吸引眼球。太离谱的价格，偏离了市场定位，很多有价无市；同时，“天价”农产品频频出现，也让一些农业创业者忘了初心，难以静下心来脚踏实地培育出好的农产品。

眼下，不少大学生将创业目光投向农业，彭胜伟认为值得鼓励。“我接触过很多的年轻创业者，他们绝大多数将目光投向互联网、金融等行业，总想着一下子就能获得几百万、几千万的投资，结果几乎都以失败告终。农业等实体经济，恰恰是创业最应该回归的主体，政府和社会都应该予以支持和鼓励。”

做过房地产的朱文江认为，农业创业者的生活，并不像一些人想象中的世外桃源般诗意，“农业产业投入大、风险高、见效慢，创业者对此要有充分的心理准备，千万不能凭着一时冲动盲目行事。”





