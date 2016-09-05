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图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼
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农业创业也要“不忘初心”
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2016.9.5 星期一
298元一斤的米 15元一斤的红薯 8元一个的鸡蛋……
图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼
楚天都市报讯 图为：昨日，在周德顺的红薯地里，来自武汉的近百位市民参加挖红薯比赛
□楚天都市报记者吕锐实习生欧阳春柳摄影：楚天都市报记者李辉
298元，不是一袋大米的价格，而是一斤的价格；8元，不是一斤鸡蛋的价格，而是一个鸡蛋的价格……眼下，各种“天价”农产品层出不穷，成为农产品中的“奢侈品”。
这些农产品凭什么这么贵？有价是否有市？连日来，楚天都市报记者深入田间地头，对此进行了探访。
298元一斤的大米收割了
9月2日中午，秋高气爽。
在十堰市郧阳区鲍峡镇的一处山间梯田里，44岁的朱文江正和村民们一起割稻谷。这里无法进行机械化耕种，育种、插秧、收割等，都要靠传统的农耕模式完成。
朱文江是十堰胭脂谷生态农业开发公司董事长。他收割的，是自己种下的胭脂稻。
胭脂稻是当地的一种老稻种，生长在海拔800米—1200米的冷浸田里，亩产稻谷仅300斤左右，因产量过低一度被淘汰。2014年春，做房地产生意的朱文江发现商机，决定投资开发这款深山里的宝贝。今年，他在鲍峡镇流转了300亩冷浸田，专门种植胭脂稻，预计可收获胭脂米7万斤。
楚天都市报记者看到，胭脂米通体暗红，还有紫红色的芒，蒸熟后异香扑鼻，咀嚼起来粒粒筋道。“零售价298元一斤。”朱文江说，这么贵的米，即使是有钱人，也不会把它当主粮，“它富含花青素、氨基酸等营养物质，可以蒸着吃，也能熬粥、煲汤。它就是大米中的奢侈品，我们把它当成营养品销售。”
朱文江介绍，除了网上销售，一些月子中心、高端会所也会向他订货，价格自然便宜一些，约200元一斤，“今年首批几千斤已经全部卖完了。”
如今，朱文江的胭脂米已获得有机认证，并获评为当地地标产品。
90后小伙和他的“幸福蛋”
3日下午，仙桃市郭河镇。一片几百亩的小丘陵，被绿色的铁丝网围起，一群群土鸡在里面的草丛中自由地觅食。这里是90后小伙荣启红的创业基地。从去年起，刚刚大学毕业的他，选择在家乡养鸡。
创业基地中间，有一片足球场大小的菜地，种着萝卜、白菜等各种蔬菜，数百只鸡穿梭其间。“这块菜地种的菜，就是给鸡吃的。菜地不打农药，虫子越多越好——正好让鸡有虫子吃；也不施化肥，鸡粪就可以肥田。”由于长时间露天劳作，荣启红又黑又瘦，他告诉楚天都市报记者，他的鸡全是散养土鸡，而且只喂青菜、玉米、谷壳等饲料，所以他给自己的鸡蛋定的广告语是“快乐小鸡下的幸福蛋”，并且注册了“农民兄弟土鸡蛋”的商标。
为了凸显自己的鸡蛋与众不同，荣启红曾试过“天价营销”——8元一个。结果市场并不认可，“有客户直接告诉我：‘你说得再好，它也就是个鸡蛋，不值这么高的价钱。’”如今，他将鸡蛋价格调整到2元左右一个，由于质量很好，已在武汉、仙桃等地有了稳定的客源，每天销量在700个左右。
荣启红的创业基地目前有3000多只鸡。“一个多月前的持续暴雨中，我的基地被淹，死了不少鸡，损失惨重啊！”他说，这也让他认识到创业的风险。不过，他依然对基地的前景充满信心。
15元一斤的红薯长啥样
昨日上午10时许，红安县觅儿寺镇的一片红薯地里，近百人正在参加一场别开生面的挖红薯比赛。他们都是自驾而来的武汉市民，有的甚至全家老幼齐出动。
56岁的周德顺也在其中。他高高扬起锄头，挖地、翻土，一窝红薯露了出来。楚天都市报记者看到，这里的红薯表皮红彤彤的，个头普遍较小。“这个品种叫‘板栗心香’，最适合蒸着吃，味道就跟板栗一样，又甜又面。”说起红薯，周德顺头头是道，“红薯分为淀粉类、鲜食类和功能类。淀粉类个头大、水分多，价格便宜；我种的是鲜食类，味道好但产量低，因此价格高。”
周德顺说的“价格高”，可不是一般的高。
他将挖出的红薯分成两个等级：一等精选红薯，个头一致，表皮无破损，装进精美的包装箱里在网上销售，5斤装零售价78元，折合15元多一斤；二等红薯送进武汉的部分中百超市、武商量贩销售，价格6元左右一斤。
记者稍后探访武昌徐东麦德龙、黄鹂路中百超市、水果湖武商量贩发现，所售红薯大多来自江苏、河南等地，价格为每斤2元至5元不等，比周德顺的二等红安红薯都要便宜不少。
据周德顺介绍，今年他在红安种了1600亩红薯，目前已经销售6万多斤。“最好卖的恰恰是最贵的精选小香红薯。上周，武汉一家书院的老板一次买了300箱，作为礼品送人。”他信心满满地说，计划明年将种植面积扩大到8000亩—10000亩。