查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 关注 ·图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼 ·农业创业也要“不忘初心” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 荆楚 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 教卫 第16版 : 跑腿 第17版 : 楚动 第18版 : 小小作家 第19版 : 体育 第2版 : 聚焦G20杭州峰会 第20版 : 文娱 第21版 : 广告 第22版 : 书香 第23版 : 读吧 第24版 : 影集 第3版 : 聚焦G20杭州峰会 第4版 : 综合 第5版 : 关注 第6版 : 调查 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 专版 · 图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼 · 农业创业也要“不忘初心” 5 关注 2016.9.5 星期一 298元一斤的米 15元一斤的红薯 8元一个的鸡蛋…… 图文：天价农产品乱花渐欲迷人眼 楚天都市报讯 图为：昨日，在周德顺的红薯地里，来自武汉的近百位市民参加挖红薯比赛



□楚天都市报记者吕锐实习生欧阳春柳摄影：楚天都市报记者李辉



298元，不是一袋大米的价格，而是一斤的价格；8元，不是一斤鸡蛋的价格，而是一个鸡蛋的价格……眼下，各种“天价”农产品层出不穷，成为农产品中的“奢侈品”。

这些农产品凭什么这么贵？有价是否有市？连日来，楚天都市报记者深入田间地头，对此进行了探访。



298元一斤的大米收割了



9月2日中午，秋高气爽。

在十堰市郧阳区鲍峡镇的一处山间梯田里，44岁的朱文江正和村民们一起割稻谷。这里无法进行机械化耕种，育种、插秧、收割等，都要靠传统的农耕模式完成。

朱文江是十堰胭脂谷生态农业开发公司董事长。他收割的，是自己种下的胭脂稻。

胭脂稻是当地的一种老稻种，生长在海拔800米—1200米的冷浸田里，亩产稻谷仅300斤左右，因产量过低一度被淘汰。2014年春，做房地产生意的朱文江发现商机，决定投资开发这款深山里的宝贝。今年，他在鲍峡镇流转了300亩冷浸田，专门种植胭脂稻，预计可收获胭脂米7万斤。

楚天都市报记者看到，胭脂米通体暗红，还有紫红色的芒，蒸熟后异香扑鼻，咀嚼起来粒粒筋道。“零售价298元一斤。”朱文江说，这么贵的米，即使是有钱人，也不会把它当主粮，“它富含花青素、氨基酸等营养物质，可以蒸着吃，也能熬粥、煲汤。它就是大米中的奢侈品，我们把它当成营养品销售。”

朱文江介绍，除了网上销售，一些月子中心、高端会所也会向他订货，价格自然便宜一些，约200元一斤，“今年首批几千斤已经全部卖完了。”

如今，朱文江的胭脂米已获得有机认证，并获评为当地地标产品。



90后小伙和他的“幸福蛋”



3日下午，仙桃市郭河镇。一片几百亩的小丘陵，被绿色的铁丝网围起，一群群土鸡在里面的草丛中自由地觅食。这里是90后小伙荣启红的创业基地。从去年起，刚刚大学毕业的他，选择在家乡养鸡。

创业基地中间，有一片足球场大小的菜地，种着萝卜、白菜等各种蔬菜，数百只鸡穿梭其间。“这块菜地种的菜，就是给鸡吃的。菜地不打农药，虫子越多越好——正好让鸡有虫子吃；也不施化肥，鸡粪就可以肥田。”由于长时间露天劳作，荣启红又黑又瘦，他告诉楚天都市报记者，他的鸡全是散养土鸡，而且只喂青菜、玉米、谷壳等饲料，所以他给自己的鸡蛋定的广告语是“快乐小鸡下的幸福蛋”，并且注册了“农民兄弟土鸡蛋”的商标。

为了凸显自己的鸡蛋与众不同，荣启红曾试过“天价营销”——8元一个。结果市场并不认可，“有客户直接告诉我：‘你说得再好，它也就是个鸡蛋，不值这么高的价钱。’”如今，他将鸡蛋价格调整到2元左右一个，由于质量很好，已在武汉、仙桃等地有了稳定的客源，每天销量在700个左右。

荣启红的创业基地目前有3000多只鸡。“一个多月前的持续暴雨中，我的基地被淹，死了不少鸡，损失惨重啊！”他说，这也让他认识到创业的风险。不过，他依然对基地的前景充满信心。



15元一斤的红薯长啥样



昨日上午10时许，红安县觅儿寺镇的一片红薯地里，近百人正在参加一场别开生面的挖红薯比赛。他们都是自驾而来的武汉市民，有的甚至全家老幼齐出动。

56岁的周德顺也在其中。他高高扬起锄头，挖地、翻土，一窝红薯露了出来。楚天都市报记者看到，这里的红薯表皮红彤彤的，个头普遍较小。“这个品种叫‘板栗心香’，最适合蒸着吃，味道就跟板栗一样，又甜又面。”说起红薯，周德顺头头是道，“红薯分为淀粉类、鲜食类和功能类。淀粉类个头大、水分多，价格便宜；我种的是鲜食类，味道好但产量低，因此价格高。”

周德顺说的“价格高”，可不是一般的高。

他将挖出的红薯分成两个等级：一等精选红薯，个头一致，表皮无破损，装进精美的包装箱里在网上销售，5斤装零售价78元，折合15元多一斤；二等红薯送进武汉的部分中百超市、武商量贩销售，价格6元左右一斤。

记者稍后探访武昌徐东麦德龙、黄鹂路中百超市、水果湖武商量贩发现，所售红薯大多来自江苏、河南等地，价格为每斤2元至5元不等，比周德顺的二等红安红薯都要便宜不少。

据周德顺介绍，今年他在红安种了1600亩红薯，目前已经销售6万多斤。“最好卖的恰恰是最贵的精选小香红薯。上周，武汉一家书院的老板一次买了300箱，作为礼品送人。”他信心满满地说，计划明年将种植面积扩大到8000亩—10000亩。





